Evlat nöbetindeki annesi Ayşegül Biçer'in direnişi sayesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer, örgütün kirli...
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Evlat nöbetindeki annesi Ayşegül Biçer'in direnişi sayesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer, örgütün kirli...

Evlat nöbetindeki annesi Ayşegül Biçer'in direnişi sayesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer, örgütün kirli...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Evlat nöbetindeki annesi Ayşegül Biçer'in direnişi sayesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer, örgütün kirli yüzünü İHA'ya anlattı.

Evlat nöbetindeki annesi Ayşegül Biçer'in direnişi sayesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer, örgütün kirli yüzünü İHA'ya anlattı. Biçer, "Örgütte kaldığım süre içerisinde birçok kadının tecavüze uğradığını, hamile kaldığını gördüm. Kadına özgürlük diye bir şey yok. Örgütten kaçmak isteyenler çoktu. Kaçınca burada tutuklanma korkusu nedeniyle kaçamıyorlar. Türkiye'deki şu anda ağaçları yakan PKK'nın emriyle Ateşin Çocukları inisiyatifidir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Evlat nöbetindeki annesi Ayşegül Biçer'in direnişi sayesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer, örgütün kirli... - Haberler
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