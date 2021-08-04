Evlat nöbetindeki annenin halaylı 'kavuşma' sevinci

MUŞ'ta, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet Emin için evlat nöbetini sürdüren Gülbahar Teker (65), geçen hafta Diyarbakır'da 3 annenin evladına kavuşmasının sevinciyle halay çekti.

MUŞ'ta, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet Emin için evlat nöbetini sürdüren Gülbahar Teker (65), geçen hafta Diyarbakır'da 3 annenin evladına kavuşmasının sevinciyle halay çekti.

Muş'ta, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için her hafta çarşamba günü HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler 16'ncı haftayı geride bıraktı. Geçen hafta terör örgütünden kaçarak, Türkiye'ye sığınan 5 kişiden 3'ünün Diyarbakır'da ailelerine kavuşması, Muş'ta nöbet tutan anneler arasında sevinçle karşılandı. Oğlu Mehmet Emin 2015 yılında dağa kaçırılan Gülbahar Teker, HDP binasına önünde halay çekerek, Diyarbakır annelerinin sevincini paylaştığını söyledi. Bir çocuk dahi dağda kalmayana kadar eyleme devam edeceğini belirten Teker, "Ben kimseden korkmuyorum. Yeter; bu HDP, PKK bizden ne istiyor?" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral