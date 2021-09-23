DİYARBAKIR (İHA) - Evlat nöbetindeki annenin feryadı yürekleri dağladı

Gözyaşları içerisinde feryat eden anne Mevlüde Üçdağ: "Artık elimizdeki cansız fotoğraflara sarılmak istemiyoruz, evlatlarımızı istiyoruz"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 751. gününde de devam ederken, terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan Ramazan Üçdağ'ın annesi Mevlüde Üçdağ'ın feryadı yürekleri dağladı. Anne Üçdağ, "Artık bu cansız fotoğraflara sarılmak istemiyoruz, evlatlarımızı istiyoruz. Ben çocuğumun terine bile hasret kaldım, artık evladımı versinler" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 751. gününde de sürüyor. Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, oğlunun 1 Haziran 2015'te kandırılıp dağa götürüldüğünü bunun üzerine HDP önündeki eyleme katıldığını belirterek evladına kavuşmadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

"752 gündür ağlıyorum, haykırıyorum ve evladımı istiyorum"

752 gün ve yaklaşık 3 yıldır bu kapıda olduğunu söyleyen Üçdağ, "Ağlıyorum, haykırıyorum ve evladımı istiyorum. HDP'li milletvekilleri burada bulunan Kürt ve Zazaların adına meclise gitmişseniz evladımızı hakkını verin. Ey HDP milletvekilleri artık vicdana gelin, bu annelerin feryadını dinleyin artık. Evlatlarımızı verin, benim tek değil burada bulunan Kürt ve Zazaların çocuklarını geri verin. Yeter artık bugün hesap günüdür. Ben 3 yıldır bu kapıya geliyorum, ağlıyorum, hakkım olan evladımı artık bana geri verin. Haykıra haykıra sizlere söylüyorum hakkımı verin. Ankara'ya meclise geleceğim ve o HDP'li milletvekillerinin yakasına yapışacağım. Mecliste nasıl benim Ramazanımı dile getiremiyorsunuz. Ey Avrupa İnsan Hakları nasıl siz Demirtaş'ın tahliyesini istiyorsunuz? Burada bulunan evlatlarımızın tahliyesini isteyin" dedi.

"Artık yeter dayanamıyorum sözün bittiği yerdeyim"

Elinde tutuğu evladının fotoğrafıyla haykıran anne Üçdağ, "Artık bu cansız fotoğraflara sarılmak istemiyoruz, evlatlarımızı istiyoruz. Ben çocuğumun terine bile hasret kaldım, artık evladımı versinler. Ben burada bağırmama dayanamadılar kepenk kaçıp gittiler. Nereye giderlerse gitsinler evladımı versinler yoksa onların başına yıkarım. Gerekirse Kandil'e giderim o PKK'nın başına yıkarım. Evlatlarımız dönüyor ve PKK çöküyor. Artık yeter dayanamıyorum sözün bittiği yerdeyim, feryadımızı duyun, duyun ne olursunuz duyun. Anneyim yüreğim yanıyor. Meclis, 81 il beni duyun artık yoksa canıma kıyacağım. Ramazanımı getirin nereden getiriyorsanız getirin. Ölü bile attınız sosyal medya hesaplarına ama ben inanmıyorum Ramazanımı getirin. Benim oğlum bilmiyordu onu kaçırdılar Amerika'nın askeri yaptılar, ben oğlumun Türk devletine askerlik yapmasını istiyorum" diye konuştu.

"Güzel yemek evde yiyemiyorum çünkü Ramazanım yok"

Gözyaşları içerisinde oğluna teslim olması için çağrıda bulunan anne Üçdağ, "Ramazan oğlum eğer sen bir gün bu feryadımı duyarsan, bil ki annen 3 yıl değil, yüz yılda geçse o buradan seni almadan gitmeyecektir. Artık dayanamıyorum. Geceleri uyuduğumda yastığım gözyaşlarımla ıslanıyor, uykum gelmiyor. Sıcak yemek dahi evde yiyemiyorum. Güzel yemek evde yiyemiyorum çünkü Ramazanım yok" şeklinde konuştu.