Evlat nöbetindeki annelerin direnişi devam ediyor
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Evlat nöbetindeki annelerin direnişi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 685'inci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürüyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 685'inci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürüyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 685'inci gününe girdi. 8 yıl önce 17 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Ceylan için oturma eylemini sürdürün Türkan Mutlu, kızı geri gelinceye kadar eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi. PKK tarafından kaçırıldığı günden bu yana kızının peşini hiç bırakmadığını belirten Mutlu, "HDP benim ciğerimi benden koparıp götürdü. 2 yıldır biz HDP kapısında evlatlarımızı istiyoruz. Tam 17 bayram oldu Ceylan'dan ayrıyım, bayram daha acı veriyor. Ben artık Ceylan'ımı istiyorum. Kızım kurban olayım çık gel, sana kızgın değilim, çık gel. Sen gittin gideli peşindeyim, oraya kadar geldim seni bana göstermediler. Bu eyleme katıldım, seni bana karşı zehirleyip konuşturdular. Sen daha küçücük çocuksun, artık geri dön, ne sen acı çek ne de ben çekeyim" dedi.

"Ben oğlumu kaybettiğim yerde arıyorum"

2014'te Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyken 20 yaşında kaçırılan oğlu İbrahim Halil Küçük için Gaziantep'ten Diyarbakır HDP il binası önüne gelen anne Semra Küçük ise, evladının bayramın 1. günü doğduğunu kaydetti. Küçük, "Ben oğlumu kaybettiğim yerde arıyorum. Gelmesi için mücadele ediyorum ve ben bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Oğlum sesimi duyuyorsan çık gel, seni o kadar özledim ki. Gel teslim ol, hiçbir şey yapmıyorlar hepsini ailesine veriyorlar. Tüm çocukların gelmesini istiyoruz, artık bu annelerin gözyaşları dökülmesin" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki annelerin direnişi devam ediyor
Evlat nöbetindeki annelerin direnişi devam ediyor
Evlat nöbetindeki annelerin direnişi devam ediyor
Evlat nöbetindeki annelerin direnişi devam ediyor
Evlat nöbetindeki annelerin direnişi devam ediyor
Evlat nöbetindeki annelerin direnişi devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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