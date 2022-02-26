EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNELER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI - Haberler

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EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNELER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 908'inci günde 265 aile ile sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 908'inci günde 265 aile ile sürüyor. Evlat nöbetindeyken çocuğunu PKK'dan kurtaran Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak eylemdeki tüm aileler adına kutlama yaptı. Hazırlanan pasta ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

DİYARBAKIR (DHA)

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNELER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNELER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNELER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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