Evlat nöbetindeki anneden yürek yakan çağrı: "Oğlum geri dön, kaç gel"
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Evlat nöbetindeki anneden yürek yakan çağrı: "Oğlum geri dön, kaç gel"

Evlat nöbetindeki anneden yürek yakan çağrı: 'Oğlum geri dön, kaç gel'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 716'ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 716'ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 716. gününde de devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafları ile HDP il binası önündeki çadırda sürdüren aileler, çocuklarından gelecek bir haber beklerken, 2010 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılarak 13 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul'dan gelen anne Aynur Panay, 716 gündür HDP önündeki evlat nöbetini sürdürüyor.

"Oğlum kaç gel"

Oğlunun HDP ile PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını kaydeden anne Panay, "Emrah ben hastayım kalkmadım burada senin için, seni bekliyorum. Arkadaşların geldi, teslim ettiler sende kaç gel oğlum kurban olayım. Ben senin için eve gitmeyeceğim Emrah bekliyorum" dedi. - DİYARBAKIR

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Evlat nöbetindeki anneden yürek yakan çağrı: 'Oğlum geri dön, kaç gel'
Evlat nöbetindeki anneden yürek yakan çağrı: 'Oğlum geri dön, kaç gel'
Evlat nöbetindeki anneden yürek yakan çağrı: 'Oğlum geri dön, kaç gel'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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