Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Ablanla seni almaya geldik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Ablanla seni almaya geldik

Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Ablanla seni almaya geldik
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin evlat nöbetinde 719'uncu güne girildi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin evlat nöbetinde 719'uncu güne girildi. Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 2015 yılında kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan İmmihan Nilifırka, "Tek bir çocuk dağda kalmayana kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Mehmet'im, yavrum, evladım; beni görüyorsan duyuyorsan kaç, gel. Sizi korkutuyorlar, 'Ceza var' diyorlar. Devlet ceza vermiyor. Biz ablanla seni almaya geldik" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 719 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 31'e yükseldi.

'POLİSİ VE ASKERİ GÖRDÜĞÜN ZAMAN TESLİM OL'

Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken, 2015 yılında, 22 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan İmmihan Nilifırka, 2 yılı eylemde geçirdiklerini ve 3'üncü yıla sayılı günler kaldığını söyledi. Nilifırka, "Biz eylemimizi burada sürdüreceğiz. Tek bir çocuk dağda kalmayana kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Mehmet'im, yavrum, evladım; beni görüyorsan duyuyorsan kaç, gel. Sizi korkutuyorlar; 'Ceza var' diyorlar. Devlet ceza vermiyor. Gelin oğlum; devlete, adalete teslim ol. Gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Polisi ve askeri gördüğün zaman gel, çık teslim ol. Biz ablanla seni almaya geldik. Mehmet'im sen gelene kadar ben buradan kalkmayacağım. Gel, hep beraber eve gidelim" diye konuştu.

FOTOGRAFLI


Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Ablanla seni almaya geldik
Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Ablanla seni almaya geldik
Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Ablanla seni almaya geldik
Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Ablanla seni almaya geldik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

Son dakika haberleri | TSK İLE MİT'İN ÇALIŞMASIYLA IRAK'IN KUZEYİNDEKİ METİNA'DA 3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika haberleri | TSK İLE MİT'İN ÇALIŞMASIYLA IRAK'IN KUZEYİNDEKİ METİNA'DA 3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Terör örgütü DEAŞ, Bağdat'ta Haşdi Şabi'ye saldırdı
Terör örgütü DEAŞ, Bağdat'ta Haşdi Şabi'ye saldırdı
Terör örgütü PKK'nın cezaevindeki üyelerine finansal destek sağladıkları iddia edilen 28 şüpheli yakalandı
Terör örgütü PKK'nın cezaevindeki üyelerine finansal destek sağladıkları iddia edilen 28 şüpheli yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Cimilli İbo Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Gervinho Mert Günok Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Ablanla seni almaya geldik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 15:26:01. #1.16#

title