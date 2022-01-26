Evlat nöbetindeki anneden kızına: Teslim ol, o hainlere güvenme

VAN (DHA) - VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 29'uncu haftada da sürdü. Eyleme katılan Nazlı Sancar, "11 yıldır kızım için bu mücadeleyi vermekteyim. O günden bugüne PKK ve HDP ile savaşan bir anneyim. Her zaman beni ölümle tehdit ediyorlar. Gitmediğim yer yok. Şeyma kızım, gel devlet güçlerimize teslim ol; o hainlere, o zalimlere güvenme"dedi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 29'uncu haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP il binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak, eylemi engellemeye çalıştı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, 'Hepimiz askeriz, PKK'ya yeteriz' sloganı attı.

Eyleme oğlu Yetiş için katılan Saliha Mert ise terör örgütü PKK'nın, oğlunun öldüğüne dair bazı sitelerde haber yayımladığını, buna inanmadığını söyledi. Mert, "Asla bizi susturamazlar. Onları bitireceğiz. Benim evladımın öldüğüne dair haberleri bazı sitede yayımlamışlar. Yetiş, oğlum sana yalvarıyorum. Her neredeysen bir ses, bir cevap ver annene. Seni çok özledim. Lütfen gel, teslim ol" diye konuştu.