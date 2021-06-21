Evlat nöbetindeki anneden kızına 'teslim ol' çağrısı
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Evlat nöbetindeki anneden kızına 'teslim ol' çağrısı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | 3. Sayfa

Evlat nöbetindeki anneden kızına 'teslim ol' çağrısı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 658'inci gününe girdi.

Evlat nöbetindeki anneden kızına 'teslim ol' çağrısı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 658'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 658'inci gününde de devam ediyor. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine devam eden anne Aydan Arslan, 658 gündür burada olduklarını ve kızını almadan gitmeyeceğini söyledi. Kızının kandırılıp zorla dağa götürüldüğünü aktaran anne Arslan, "Kızımı HDP'liler kandırdı, dağa kaçırdı. Ben kızımı HDP'den istediğim için burada bu eylemdeyim. Ben kızıma çağrıda bulunuyorum, beni görüyor ve duyuyor ise gelsin güvenlik güçlerine teslim olsun. Ben buradan seni almadan asla kalkmayacağım" dedi.

Evlat nöbetindeki anneden kızına 'teslim ol' çağrısı
Evlat nöbetindeki anneden kızına 'teslim ol' çağrısı
Evlat nöbetindeki anneden kızına 'teslim ol' çağrısı
Evlat nöbetindeki anneden kızına 'teslim ol' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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