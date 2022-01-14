Evlat nöbetindeki anneden kızına: Korkma, gel teslim ol

DİYARBAKIR (DHA) - HAKKARİ'de, 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan Zahide Öner için Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Zebude Öner, kızına seslenerek, "Burada seni bekliyorum. Korkma, gel. Güvenlik güçlerimize teslim ol" dedi.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutmaya başladı. 865 gündür sürdürülen nöbette Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 33 oldu.