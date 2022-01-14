Evlat nöbetindeki anneden kızına: Korkma, gel teslim ol - Haberler
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Evlat nöbetindeki anneden kızına: Korkma, gel teslim ol

Evlat nöbetindeki anneden kızına: Korkma, gel teslim ol
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de, 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan Zahide Öner için Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Zebude Öner, kızına seslenerek, "Burada seni bekliyorum.

DİYARBAKIR (DHA) - HAKKARİ'de, 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan Zahide Öner için Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Zebude Öner, kızına seslenerek, "Burada seni bekliyorum. Korkma, gel. Güvenlik güçlerimize teslim ol" dedi.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutmaya başladı. 865 gündür sürdürülen nöbette Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 33 oldu.

Hakkari'de 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırıldığını belirttiği Zahide Öner için evlat nöbetini sürdüren Zebude Öner, kızına seslenerek, teslim olması yönünde çağrı yaptı. Öner, "Zahide, kızım ben çadırdayım. HDP'nin binasının yanındayım kızım, korkma. Bizim devletimiz güçlüdür. Polislerimiz, askerlerimiz güçlüdür. Burada seni bekliyorum. Korkma, gel. Güvenlik güçlerimize teslim ol. Hiç kimse sana bir şey söylemeyecek. Sen gelene kadar ben buradayım" diye konuştu.


Evlat nöbetindeki anneden kızına: Korkma, gel teslim ol

Evlat nöbetindeki anneden kızına: Korkma, gel teslim ol

Evlat nöbetindeki anneden kızına: Korkma, gel teslim ol

Evlat nöbetindeki anneden kızına: Korkma, gel teslim ol

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Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Son Dakika Haberleri

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