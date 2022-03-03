DİYARBAKIR (İHA) - Evlat nöbetindeki anneden dağa kaçırılan oğluna 'teslim ol' çağrısı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 913'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 913'üncü gününde de devam ediyor.

Terör örgütünün baskılarına rağmen eylemlerini sürdüren annelerden Güzide Demir, 16 yaşındayken HDP aracılığıyla dağa kaçırılan oğlu Aziz için eyleme katıldığını ifade etti. Oğlunu HDP'den istediğini belirten Demir, "Oğlum Aziz için 3 yıla yakındır HDP il binası önünde eylemdeyim. Oğlum 2015 yılında evden çıktıktan sonra dağa götürdüler ve 7 yıldır ondan haber alamıyorum. Oğlumu HDP'den istiyorum ve bunun için burada eylemimi sürdüreceğim. Oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Sen neredeysen gel eve, oğlum gel eve orası senin yerin değil" dedi.