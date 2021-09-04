Evlat nöbetindeki anne ve babalar çocuklarını HDP'den istiyor
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Evlat nöbetindeki anne ve babalar çocuklarını HDP'den istiyor

Evlat nöbetindeki anne ve babalar çocuklarını HDP'den istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 733. gününde devam ederken, zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen İbrahim Halil Küçük'ün babası Talip Küçük, Gaziantep'ten gelerek eyleme katıldıklarını söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 733. gününde devam ederken, zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen İbrahim Halil Küçük'ün babası Talip Küçük, Gaziantep'ten gelerek eyleme katıldıklarını söyledi. Küçük, "HDP PKK'nın şehir yapılanmasıdır, ben oğlumu onlardan istiyorum" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 733. gününde de sürüyor. 2014'te Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi hemşirelik bölümü 3. sınıf öğrencisiyken 20 yaşında kaçırılan oğlu İbrahim Halil Küçük için Gaziantep'ten Diyarbakır HDP il binası önüne gelen anne Semra ve babası Talip Küçük, çocuklarının fotoğrafıyla çadırda eylemlerini sürdürüyor.

"Tedavi görüyorum, ölmeden oğlumu görmek istiyorum"

Anne Semra Küçük, gözyaşları içerisinde kanser tedavisi gördüğünü belirterek, "7 yıldır görmüyorum. Sesini duymadım, ben rahatsızım. Tedavi görüyorum, ölmeden oğlumu görmek istiyorum. Sesimi duyuyorsan eğer oğlum çık gel. Her şekilde seni kabul ediyorum. Ben oğlumu istiyorum onu almadan buradan gitmeyeceğim. Eylemimde de kararlıyım" diye konuştu.

"Biz hiçbir zaman kendisinden vazgeçmedik ve hep arkasındayız"

Baba Talip Küçük ise, oğlunun Burdur'da üniversite okurken HDP aracılığıyla zorla dağa kaçırıldığını illeri sürerek, "Benim oğlumu götürenler belli ve HDP PKK'nın şehir yapılandırılmasıdır. Onlar benim oğlumu dağa götürdü. Ben Gaziantep'ten buraya oğlumu HDP'den istemek için nöbetteyim. Ben eylemimde kararlıyım ve sonuna kadar kararlıyım. Son çocuk gelinceye kadar da kararlıyım. Oğlum sesimi duyuyor ve beni görüyorsa çıkıp gelmesini teslim olmasını istiyorum. Biz hiçbir zaman kendisinden vazgeçmedik ve hep arkasındayız. Annesi hasta, ben hastayım ve kendisi de zaten göz tedavisi görüyordu. Çıkıp gelsin devlet arkasındadır. Çıkıp geldiğinde ise kaldığı yerden okuluna devam edecektir. Bir an önce gelmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki anne ve babalar çocuklarını HDP'den istiyor
Evlat nöbetindeki anne ve babalar çocuklarını HDP'den istiyor
Evlat nöbetindeki anne ve babalar çocuklarını HDP'den istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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