Evlat nöbetindeki anne: Sesimi duyuyorsan, korkma gel - Haberler
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Evlat nöbetindeki anne: Sesimi duyuyorsan, korkma gel

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel
Evlat nöbetindeki anne: Sesimi duyuyorsan, korkma gel

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 235 ailenin evlat nöbeti, 762'nci günde de sürüyor.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından kaçırıldığını söyleyen 235 ailenin evlat nöbeti, 762'nci günde de sürüyor. Oğlu Faruk için Kars'tan gelen Rahime Taşçı, "8 sene önce Faruk'u aldılar. Sesimi duyuyorsan, korkma gel. Teslim olan çocukların hepsini bıraktılar, evlerine gittiler" dedi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını söyleyen ve evlat nöbetine başlayan ailelerin sayısı 235'e yükseldi, aileler 762 gündür oturma eylemlerini sürdürüyor. Van'da lise 2'nci sınıf öğrencisi oğlu Faruk'un kaçırıldığını söyleyen ve Kars'tan gelerek eyleme katılan Rahime Taşçı, şunları söyledi: "8 sene önce Faruk'u aldılar. Ne haber aldım ne de Faruk yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmiyorum. Faruk sana sesleniyorum; 8 yıldır seni özlüyorum, baban ve kardeşin de seni özlüyor. Damla'yı seviyordun o kadar. Hani sevmiyorsun, çünkü gelmiyorsun. Sesimi duyuyorsan, korkma gel. Teslim olan çocukların hepsini bıraktılar, evlerine gittiler. Sen gelsen, seni de bırakacaklar. Korkma, teslim ol, gel. Damla seni çok özlüyor, ağlıyor. Baban perişan oldu, ben perişan oldum. Sen gelene kadar Diyarbakır'daki bu eylemimi sürdüreceğim, kalkmayacağım. Bizi yalnız bırakma, geri gel."


Evlat nöbetindeki anne: Sesimi duyuyorsan, korkma gel

Evlat nöbetindeki anne: Sesimi duyuyorsan, korkma gel

Evlat nöbetindeki anne: Sesimi duyuyorsan, korkma gel

Evlat nöbetindeki anne: Sesimi duyuyorsan, korkma gel

Evlat nöbetindeki anne: Sesimi duyuyorsan, korkma gel

Evlat nöbetindeki anne: Sesimi duyuyorsan, korkma gel

Evlat nöbetindeki anne: Sesimi duyuyorsan, korkma gel

Evlat nöbetindeki anne: Sesimi duyuyorsan, korkma gel

Evlat nöbetindeki anne: Sesimi duyuyorsan, korkma gel

Evlat nöbetindeki anne: Sesimi duyuyorsan, korkma gel

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Son Dakika Haberleri
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