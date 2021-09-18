Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun öldüğüne inanmıyorum

DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından kaçırıldığını söyleyen 233 aile, evlat nöbetinde 747'nci güne girdi. 2017 yılında oğlu Bayram'ı (19) işe gönderdikten sonra bir daha haber alamayan Ayten Elhaman, PKK'ya yakın internet sitelerinde oğlunun paylaşılarak, öldüğünün söylendiğini belirterek, "Oğlumun öldüğüne asla inanmıyorum. Oğlumun cesedi veya kemikleri dahi kalsa alacağım, almadan gitmeyeceğim" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 747 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.