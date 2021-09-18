Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun öldüğüne inanmıyorum - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun öldüğüne inanmıyorum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun öldüğüne inanmıyorum

DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 233 aile, evlat nöbetinde 747'nci güne girdi.

DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından kaçırıldığını söyleyen 233 aile, evlat nöbetinde 747'nci güne girdi. 2017 yılında oğlu Bayram'ı (19) işe gönderdikten sonra bir daha haber alamayan Ayten Elhaman, PKK'ya yakın internet sitelerinde oğlunun paylaşılarak, öldüğünün söylendiğini belirterek, "Oğlumun öldüğüne asla inanmıyorum. Oğlumun cesedi veya kemikleri dahi kalsa alacağım, almadan gitmeyeceğim" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 747 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

Diyarbakır'da, 2017 yılında oğlu Bayram'ı işe gönderdikten sonra bir daha haber alamayan Ayten Elhaman, 4 yıldır evladına hasret kaldığını ve anneler olarak 3 yılı aşkındır burada olduklarını söyledi. Elhaman, "Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceğiz. PKK ve siyasi uzantısı HDP şunu iyi bilsinler ki evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Annelerin mücadelesini yıkamayacaklar. Anneler korkmasınlar, gelsinler buraya. Biz buradayız, korkmuyoruz. HDP'den korkmuyoruz ki çocuklarımızı da almadan gitmeyeceğiz. 32 aile evladına kavuştu. İnşallah biz de evladımıza kavuşacağız. Benim evladımı PKK'ya yakın internet sitelerinde paylaştılar öldü, diye. Ben oğlumun öldüğüne asla inanmıyorum. Ben oğlumun cesedini ve kemikleri dahi kalsa alacağım. Onu almadan buradan gitmeyeceğim" diye konuştu.


Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun öldüğüne inanmıyorum

Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun öldüğüne inanmıyorum

Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun öldüğüne inanmıyorum

Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun öldüğüne inanmıyorum

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Muharrem İnce Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Bensu Soral Farah Zeynep Abdullah
Spor Kerem Aktürkoğlu Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun öldüğüne inanmıyorum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 16:33:25. #1.17#