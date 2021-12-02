Evlat nöbetindeki anne: Oğlum, Mehmet'im, yavrum dön gel

İSTANBUL (DHA) - DİYARBAKIR'da çocuklarının Pkk tarafından kaçırıldığını söyleyen 247 ailenin evlat nöbeti, 822'nci günde de devam etti. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden okurken doğa götürüldüğünü söylediği oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelip nöbete katılan İmmihan Nilifırka, "Tek bir çocuk dağda kalmayana kadar buradan kalkmayacağız. Yavrularımızı bize geri verin. Oğlum, Mehmet'im, yavrum dön gel" dedi.

HDP İl Başkanlığı binasının önünde evlat nöbeti tutan 247 ailenin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 822'nci güne girdi. İlk eylemi başlatan Hacire Akar ile ile birlikte 33 aile, çocuklarına kavuştu.

Bu arada İstanbul Küçükçekmece Belediyesi meclis üyeleri de ailelere destek ziyaretinde bulundu.