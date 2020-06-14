Evlat nöbetindeki anne, kızının acısını yazıya dökmek için kendi imkanlarıyla okuma yazma öğreniyor
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Evlat nöbetindeki anne, kızının acısını yazıya dökmek için kendi imkanlarıyla okuma yazma öğreniyor

Evlat nöbetindeki anne, kızının acısını yazıya dökmek için kendi imkanlarıyla okuma yazma öğreniyor Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP il binası önünde 286 gündür oturma eylemi yapan Türkan Mutlu, kızına duyduğu özlemi kaleme almak için nöbet...

14.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:23

Evlat nöbetindeki anne, kızının acısını yazıya dökmek için kendi imkanlarıyla okuma yazma öğreniyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP il binası önünde 286 gündür oturma eylemi yapan Türkan Mutlu, kızına duyduğu özlemi kaleme almak için nöbet tuttuğu çadırda kendi imkanları ile okuma yazma öğrenmeye çalışıyor.

Yaklaşık 6 yıl önce kızı Şeyma için Bursa'dan Diyarbakır'a gelen Türkan Mutlu, 286 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine devam ediyor. Acılı anne, kızının acısını kaleme dökmek için nöbet tuttuğu çadırda kendi imkanları ve yanındakilerin yardımı ile okuma yazma öğreniyor.

"Kızıma duyduğum özlemi kalemle yazıya dökeceğim"

Kızı Şeyma'nın dağa kaçırılmadan önce kendisine 2 ay içinde Kur'an-ı Kerim'i hatim ettirdiğini aktaran anne Mutlu, "Kızım zalimler tarafından dağa kaçırılmadan önce boş vakitlerinde bana Kur'an-ı Kerim'i 2 ay içinde öğretti ve bende hatim ettim. Sonra bana, 'Anne derslerim olmadığı zaman sana okuma yazmada öğreteceğim' demişti. Ama bu zalimlerin yüzünden kısmet olmadı. Şeyma dağa kaçırıldıktan bir hafta sonra HDP Sultanbeyli İlçe Başkanlığından bana Şeyman'nın gönderdiği bir notu ulaştırdılar. Şeyma o notta, 'Canım ağabeyim, canım ablam ben Kur'an-ı Kerim anneme hatim yaptırdım. Okuma yazmada benim sözüm vardır. Boynumun borcudur ama sözümü yerine getiremedim. Anneme okuma yazmayı öğretin' demiş. Sonra tabi ki Şeyma'dan sonra ne aklımız kaldı ne huzurumuz kaldı. Yeri geldi Bakırköy gibi bir hastanede yattım, yeri geldi Şeyma'nın peşinden oraya kadar gittim. Fakat şimdi 8 gün okula gittim. O 8 gün içerisinde büyük harfleri çözdüm şuanda birleştirmeye çalışıyorum ve bayağı da zorlanıyorum. Şeyman'nın benim içinde bıraktığı acıyı okuma yazma öğrendiğimde kalemle yazıya dökeceğim, ancak öyle biraz içimdeki acıyı rahatlatabilirim. Şuanda kendi çabamla çalışıyorum. Zorlandığım zaman yardım alıyorum burada okuma yazması olan annelerden ve görevli polislerden. İnşallah okuma yazmayı öğrenirsem burada okuma yazması olmayan annelere de öğreteceğim" dedi.

Anne Türkan Mutlu HDP il binası önünde eylemini sürdürürken, okuma yazmayı öğrenmek için büyük caba harcayarak acısını kaleme dökeceği günü bekliyor.

Evlat nöbetindeki anne, kızının acısını yazıya dökmek için kendi imkanlarıyla okuma yazma öğreniyor

Kaynak: İHA

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