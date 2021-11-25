Evlat nöbetindeki anne: Kadının ne işi var dağda? - Haberler
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Evlat nöbetindeki anne: Kadının ne işi var dağda?

Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel
Evlat nöbetindeki anne: Kadının ne işi var dağda?

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 245 ailenin evlat nöbeti, 816'ncı günde de sürdü.

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü Pkk tarafından kaçırılan 245 ailenin evlat nöbeti, 816'ncı günde de sürdü. Aileler, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaptıkları açıklamayla HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Annelerden Esmer Koç, "'Kadın hakları' diyorlar. Hani kadın hakları? Ben de kadınım, kızım da kadın. Kadının ne işi var dağda?" dedi.

HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbetinde 245 aile, 816'ncı güne girdi. Evlat nöbetindeki aileler, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde açıklama yaparak, HDP ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken, 2015 yılında kaçırılan kızı Fadime için Kütahya'dan gelen ve eylemini sürdüren Hatice Levent, "Bu çocukların dağda ne işleri var? İnsan haklarından bahsediyorlar. Acaba çocuklarımızı niye mağaralara götürdüler? Bırakın çocuklarımızı. Ben 7 senedir çocuğumun peşindeyim, çocuğumu bırakın" diye konuştu.

2013 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 15 yaşındayken kaçırılan kızı Zübeyde için evlat nöbetini sürdüren Esmer Koç da "Benim kızım daha 15 yaşındayken dağa götürüldü. 'Kadın hakları' diyorlar. Hani kadın hakları? Ben de kadınım, kızım da kadın. Kadının ne işi var dağda? HDP ve PKK'da biraz şeref varsa kızları dağa götürmez. Kadındır, anadır. Kızın ne işi var dağda?" dedi.


Evlat nöbetindeki anne: Kadının ne işi var dağda?

Evlat nöbetindeki anne: Kadının ne işi var dağda?

Evlat nöbetindeki anne: Kadının ne işi var dağda?

Evlat nöbetindeki anne: Kadının ne işi var dağda?

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Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Son Dakika Haberleri

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