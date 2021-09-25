Evlat nöbetindeki anne, kaçırılan oğlu için HDP'yi işaret etti - Haberler
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Evlat nöbetindeki anne, kaçırılan oğlu için HDP'yi işaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Evlat nöbetindeki anne, kaçırılan oğlu için HDP'yi işaret etti

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 754.

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 754. gününde de devam ederken, terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan Bayram Elhaman'ın annesi Ayten Elhaman, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepki göstererek, "HDP'nin bir kapısı meclise, diğer kapısı ise Kandil'e çıkıyor. Biz evlatlarımızı alıncaya kadar çadırdan ayrılmayacağız" dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 754. gününde de sürüyor. 4 yıldır evlat hasreti çeken annelerden Ayten Elhaman ise, gece ve gündüz nöbette olduklarını kaydederek dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

"HDP ve PKK birdir ve ikisi de aynıdır"

Evlatlarının dağa kaçırılmasından sorumlu olarak HDP'yi işaret eden anne Elhaman, "PKK ve siyasi uzantısı HDP çocuklarımızı alıp kaçırmışlar. Biz doğal hakkımız olan evlatlarımızı isterken onlar neden bizim çocuklarımızı alıp dağlarda ve taşlarda ölüme mahkum edip öldürüyorlar. Nasıl götürmüşlerse çocuklarımızı öylede getirsinler. Biz evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. HDP ve PKK birdir ve ikisi de aynıdır. HDP'nin bir kapısı meclise diğer kapısı da Kandil'e açılıyor. Şunu iyi bilsinler ki biz evlatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz ve biz evlatlarımızı almadan buradan gitmeyip mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

"Oğlum, ben, baban ve kardeşlerin seni bekliyoruz"

Oğluna teslim olması için de çağrıda bulunan anne Elhaman, "Bayram oğlum, beni duyuyor ve görüyor isen kaçıp gel devletimize sığın. Burada güçlü devletimiz var. İnşallah gelirsin ve teslim olursun. Ben, baban ve kardeşlerin seni bekliyoruz. Yılmadık asla seni almadan da gitmeyeceğiz" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki anne, kaçırılan oğlu için HDP'yi işaret etti

Evlat nöbetindeki anne, kaçırılan oğlu için HDP'yi işaret etti

Evlat nöbetindeki anne, kaçırılan oğlu için HDP'yi işaret etti

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Haber: Evlat nöbetindeki anne, kaçırılan oğlu için HDP'yi işaret etti - Haberler
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