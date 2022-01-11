EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE HDP VE PKK BİRDİR

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, 9 yıl önce, 15 yaşındayken kaçırılan kızı Zübeyde için evlat nöbetini sürdüren Esmer Koç, HDP bizim çocuklarımızı dağa götürüyor. Televizyonlarda çıktı. HDP milletvekiliyle Pkk'lı kol kola, yan yana fotoğraf çekiyor. Dünya alem bilsin, biz hep diyoruz PKK- HDP birdir dedi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 252 ailenin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti, 862'inci günde de sürdü. 3 Eylül 2019'da başlayan nöbetin ardından Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

2013'te 15 yaşındayken kaçırılan kızı Zübeyde için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek, evlat nöbetini sürdüren Esmer Koç, HDP-PKK ilişkisinin HDP'li Milletvekili Semra Güzel ile öldürülen teröristin beraber çektirdiği fotoğraf ile ortaya çıktığını söyledi. Kızını almadan eylemine de son vermeyeceğini belirten Koç, Aramadığımız, sormadığımız kapı kalmadı. Hala kızımdan haber yoktur. Öldü mü kaldı mı Bilmiyorum. Ben HDP-PKK'dan kızımı istiyorum. Benim kızımı versinler, benim kızım hasta bir kızdır. Benim kızım dağa giden bir kız değildir. Benim kızım silah alan bir kız değildir. Artık kızımı bana versinler, artık yeter. 8 senedir ciğerimi yaktılar. Dünya alem bilsin, biz hep diyoruz PKK- HDP birdir. HDP bizim çocuklarımızı dağa götürüyor ama millet bize inanmıyor. Her şey ortaya çıkıyor. Görmüyor musunuz Televizyonlara çıktı. HDP milletvekiliyle PKK'lı kol kola, yan yana fotoğraf çekiyor. HDP, PKK kamplarına gidiyor. Çünkü birdir. Bizim çocuklarımızı da HDP götürmüş, PKK'ya teslim etmiş. Biz de HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. HDP bizim çocuklarımızı getirmediği sürece biz il binası önünden gitmiyoruz. HDP ne ise PKK odur. PKK neyse HDP odur. HDP, PKK'dan güç alıyor. PKK da HDP'den güç alıyor. Kızım beni görüyorsan kaç gel, devletine teslim ol ifadelerini kullandı.