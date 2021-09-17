Evlat nöbetindeki anne: Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında - Haberler
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Evlat nöbetindeki anne: Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel
Evlat nöbetindeki anne: Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 233 aile, evlat nöbetinde 746'ncı güne girdi.

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından kaçırıldığını söyleyen 233 aile, evlat nöbetinde 746'ncı güne girdi. 2017 yılında oğlu Bayram'ı (19) işe gönderdikten sonra bir daha haber alamayan Ayten Elhaman, evladını alana kadar mücadelesini sürdüreceğini belirterek, "Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında, istemiyoruz artık. Beni duyuyorsan, görüyorsan kaçıp, gel oğlum. Bak 4 yıldır burada mücadele veriyorum, seni her yerde aradım" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 746 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

'OĞLUMU ALACAĞIM'

Diyarbakır'da, 2017 yılında oğlu Bayram'ı işe gönderdikten sonra bir daha haber alamayan Ayten Elhaman, çocuğunun PKK ve HDP tarafından kaçırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"4 yıldır evladıma hasretim. PKK ve siyasi uzantısı HDP evlatlarımızı kaçırıp götürmüş. Evlatlarımızdan ne istediler? Getirsinler evlatlarımızı. Şunu bilsinler ki biz bu çadırı terk etmeyeceğiz. Sonunda ölüm bile olsa bu mücadeleye devam edeceğiz. Evlatlarımızı alacağız inşallah. 4 yıldır evladımın sesine, kokusuna hasret kaldım. Biz kendi halinde geçinen insanlardık. Ben evladımı işe yolladım, sabah işe gitti, gidiş o gidiş. Ne hakları var? Niye bizden çalıp götürüyorlar evlatlarımızı? 5-6 ay önce kendi internet sitelerinde oğlumu 'öldü' diye yayınlamışlar. Ben oğlumun öldüğüne inanmıyorum. Oğlumu oradan alacağım. Artık çocuklar ölmesin, gençlerimiz ölmesin; gençlerimiz okusunlar. Ellerinden kalemi alıp da götürüp dağlarda taşlarda öldürmesinler. Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında, istemiyoruz artık. Evlatlarımızı yetiştirmek istiyoruz. Niye bir polis ya da doktor olmasınlar ki? HDP milletvekillerinin çocukları Avrupa'da okuyor, bizim çocuklarımızı da dağlarda taşlarda çürütüyorlar. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan kaçıp, gel. Bak 4 yıldır burada mücadele veriyorum. Seni her yerde aradım. Güçlü bir devletimiz var. Kaç, gel, güçlü devletimize sığın."


Evlat nöbetindeki anne: Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında

Evlat nöbetindeki anne: Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında

Evlat nöbetindeki anne: Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında

Evlat nöbetindeki anne: Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında

Evlat nöbetindeki anne: Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında

Evlat nöbetindeki anne: Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında

Evlat nöbetindeki anne: Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında

Evlat nöbetindeki anne: Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında

Evlat nöbetindeki anne: Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Son Dakika Haberleri
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