Evlat nöbetindeki anne: Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından kaçırıldığını söyleyen 233 aile, evlat nöbetinde 746'ncı güne girdi. 2017 yılında oğlu Bayram'ı (19) işe gönderdikten sonra bir daha haber alamayan Ayten Elhaman, evladını alana kadar mücadelesini sürdüreceğini belirterek, "Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında, istemiyoruz artık. Beni duyuyorsan, görüyorsan kaçıp, gel oğlum. Bak 4 yıldır burada mücadele veriyorum, seni her yerde aradım" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 746 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.