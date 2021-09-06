Evlat nöbetindeki anne: Gelin, teslim olsun
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Evlat nöbetindeki anne: Gelin, teslim olsun

Evlat nöbetindeki anne: Gelin, teslim olsun
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 233 ailenin evlat nöbeti, 735'inci güne girdi.

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 233 ailenin evlat nöbeti, 735'inci güne girdi. 6 yıl önce İstanbul'da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisiyken kaçırılan oğlu Mikail için Van'ın Gürpınar ilçesinden gelen Gevez Erdinç, "Ben dağdaki çocukların hepsine sesleniyorum; hepiniz gelin teslim olun. Ceza, mahkeme ve kelepçe yok. Bu çadır, af çadırıdır" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 735 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

'BU ÇADIR, AF ÇADIRIDIR'

2015 yılında İstanbul'da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisiyken kaçırılan oğlu Mikail için eylem yapan anne Gevez Erdinç, "Orada okul okuduğu zaman HDP'liler tarafından kandırıldı ve dağa götürüldü. Ben ona çağrı yapıyorum. Pişmanlık yaşa ve gel. Teslim olursan eğer, ceza yok. Bu vatan bizim vatanımız ve bu bayrak da bizim bayrağımızdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sizin arkanızdadır. Onun sağlığı ve varlığı yerinde olsun. Gelin, teslim olun ve pişman olduğunuzu söyleyin. Ben dağdaki çocukların hepsine sesleniyorum; hepiniz gelin, teslim olun. Ceza, mahkeme ve kelepçe yok. Bu çadır, af çadırıdır" diye konuştu.


Evlat nöbetindeki anne: Gelin, teslim olsun
Evlat nöbetindeki anne: Gelin, teslim olsun
Evlat nöbetindeki anne: Gelin, teslim olsun
Evlat nöbetindeki anne: Gelin, teslim olsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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