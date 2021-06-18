Evlat nöbetindeki anne: Evlerinize dönün; analar, babalar ağlamasın (2)
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Evlat nöbetindeki anne: Evlerinize dönün; analar, babalar ağlamasın (2)

Evlat nöbetindeki anne: Evlerinize dönün; analar, babalar ağlamasın (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel

HDP BİNASINDA BULDUĞU, OĞLUNUN MONTUNU GÖSTERDİDiyarbakır'da, 5 Mayıs 2019'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Yusuf için 4 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelen ve oturma eylemini sürdüren Celil Begdaş, oğlunun kaçırıldığı gün, HDP il binasında bulduğunu belirttiği montunu gösterdi.

HDP BİNASINDA BULDUĞU, OĞLUNUN MONTUNU GÖSTERDİ

Diyarbakır'da, 5 Mayıs 2019'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Yusuf için 4 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelen ve oturma eylemini sürdüren Celil Begdaş, oğlunun kaçırıldığı gün, HDP il binasında bulduğunu belirttiği montunu gösterdi. HDP'lilerin oğlu için kendisinden 150 bin lira talep ettiğini ileri süren Begdaş, şöyle konuştu:  

"5 Mayıs 2019'da oğlumun işe gitmediğini haber verdiler bana. Oğlumun HDP il binasına götürüldüğünü öğrendim. Buraya geldim, kapıdaki bekçi bana 'İçeride kimse yok' dedi. Ben yine de içeri girdim. İçeride çocuklar vardı, oğlumu sordum, Hazar Gölü'ne gittiğini söylediler. O gün 16 tane çocuk vardı, arka kapıdan gelin arabasıyla götürdüler. Ertesi sabah tekrar gelip içeri girdik. HDP Milletvekili Saliha Akdeniz, bana 'Senin oğlun hastadır, oğlunu götürmemişler, götürmüşlerse getireceğiz. Söz namus sözü, bizi düşman görmesin' dedi. O esnada yanımdaki diğer oğlum, beni yukarı çağırdı, oradaki bir odanın içinde oğlumun montu çıktı. Dediler ki 'Başkasının'. Montunun iç cebinde oğlumun okul kimliği çıktı. Montu terörle mücadele ekipleri incelemeye aldı. 7 Mayıs'ta bir daha geldim. Bana dediler ki 'Paran varsa oğlunu getiririz'. Bunu bana Gençlik Kolları Başkanı Erol Umut söyledi. 150 bin lira istediler. Ben evimi satıp verecektim. Bir dostum bana 'Para verme, bunlar çetedir' dedi."'PERVİN BULDAN'IN KIZI BREZİLYA'DA, BENİM OĞLUM DAĞDA'

Oğlunu HDP'nin götürdüğünü söyleyen Celil Begdaş, il binasından ranza ve battaniyelerin de çıktığını belirterek, "Ben HDP'li bütün milletvekillerine sesleniyorum. Benim oğlum dağda, çocuklarımız dağda; Pervin Buldan'ın kızı Brezilya'da, oğlu Fransa'da. Sezai Temelli'nin kızı Almanya'da. Peki benim oğlum nerede? Biz dünyaya başkaldırmışız, sadece HDP'ye değil çünkü ciğerimiz yanıyor. Bizim bir evladımız orada olmayana kadar hiçbir güç bu çadırı kaldıramaz. Anne, babalar olarak evlatlarımızın ya ölüsü ya da dirisini alana kadar buradan gitmeyeceğiz. Bu mont oradan çıktı. Anayasa Mahkemesi artık neyi bekliyor? Ne bayramımız var ne babalar günümüz var ne huzurumuz var; hiçbir şeyimiz yok. Benim oğlumu HDP götürdü, bu binadan çıktı. Burası Kandil'di, ranzalar çıktı, battaniyeler çıktı" dedi.


Evlat nöbetindeki anne: Evlerinize dönün; analar, babalar ağlamasın (2)
Evlat nöbetindeki anne: Evlerinize dönün; analar, babalar ağlamasın (2)
Evlat nöbetindeki anne: Evlerinize dönün; analar, babalar ağlamasın (2)
Evlat nöbetindeki anne: Evlerinize dönün; analar, babalar ağlamasın (2)
Evlat nöbetindeki anne: Evlerinize dönün; analar, babalar ağlamasın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan

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