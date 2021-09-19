Evlat nöbetindeki anne: Eğer gelmezsen sütümü sana helal etmeyeceğim - Haberler
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Evlat nöbetindeki anne: Eğer gelmezsen sütümü sana helal etmeyeceğim

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel
Evlat nöbetindeki anne: Eğer gelmezsen sütümü sana helal etmeyeceğim

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öne süren 233 aile, evlat nöbetinde 748'inci güne girdi.

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından kaçırıldığını öne süren 233 aile, evlat nöbetinde 748'inci güne girdi. 6 yıldır oğlu Baran'ı aradığını söyleyen Solmaz Örünç "Ölmeden seni göreyim, oğlum eğer gelmezsen sütümü sana helal etmeyeceğim" dedi.

3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını öne süren ailelerin başlattığı evlat nöbeti, 233 aile ile birlikte sürüyor. 2015 yılında kaçırılan oğlu Baran için Van'dan gelen ve oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç, evladını HDP'nin kaçırıp PKK'ya teslim ettiğini söyledi.

'6 YILDIR OĞLUMU ARIYORUM'

Son nefesine kadar oğlunun peşini bırakmayacağını belirten Örün, şunları söyledi:

"Çocuklarımızı çalan partinin önündeyiz. Bizim çocuklarımızı alıp PKK'ya götürdüler. PKK olmasa HDP olmaz. Benim oğlumu versinler. Oğlumu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Yeter artık, eşkıya olmuşlar düşmüşler çocukların peşine. 6 yıldır Baran'ımdan ayrıyım, ne gecem gecedir, ne gündüzüm gündüz. 6 yıldır oğlumu arıyorum, 2 yıldır buradayım. Öncesinde Kandil'e gittim, her yere gittim. Baran'ın peşini son nefesime kadar bırakmayacağım ve oğlumu alacağım. Baran'ımı onlara yem etmeyeceğim. Bütün anne babalar gözyaşı döküyor. Ne hakları var? Baran oğlum, hepimiz seni çok özledik. İki tane yeğenin var. Çocukların hatırı için dön gel. Artık dayanamıyorum, bu hasret bitsin. Benim sesimi duyuyorsan gel, adalete teslim ol. Onlar seni kandırıyorlar. Ceza var diyorlar, ceza yoktur. Bak 32 kişi gelip teslim oldu, bir gün bile kelepçe takmadılar ve ailelerine teslim ettiler. Gel, o sevinci sen de bana yaşat. Ölmeden seni göreyim, oğlum eğer gelmezsen sütümü sana helal etmeyeceğim. Ölsem 'ah Baran' diye gözü açık gideceğim."


- Diyarbakır
Evlat nöbetindeki anne: Eğer gelmezsen sütümü sana helal etmeyeceğim

Evlat nöbetindeki anne: Eğer gelmezsen sütümü sana helal etmeyeceğim

Evlat nöbetindeki anne: Eğer gelmezsen sütümü sana helal etmeyeceğim

Evlat nöbetindeki anne: Eğer gelmezsen sütümü sana helal etmeyeceğim

Evlat nöbetindeki anne: Eğer gelmezsen sütümü sana helal etmeyeceğim

Evlat nöbetindeki anne: Eğer gelmezsen sütümü sana helal etmeyeceğim

Evlat nöbetindeki anne: Eğer gelmezsen sütümü sana helal etmeyeceğim

Evlat nöbetindeki anne: Eğer gelmezsen sütümü sana helal etmeyeceğim

Evlat nöbetindeki anne: Eğer gelmezsen sütümü sana helal etmeyeceğim

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Son Dakika Haberleri
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