Evlat nöbetindeki anne: Çocukları dağda olan aileler gelin, korkmayın

VAN (DHA) - VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 31'inci haftada da sürdü. Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, mücadelesinden vazgeçmeyeceğini belirterek, "Çocukları dağda olan anne ve babalara sesleniyorum. Gelin, korkmayın. Siz hakkınız olan evlatlarınızı zalimlerden ve katillerden istiyorsunuz" dedi.

Van'da çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 31'inci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP il binasına kadar slogan atıp yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP" sloganları attı. Parti binasından yüksek sesle müzik açılmasıyla da eylem engellenmeye çalışıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileleri polis sakinleştirdi.