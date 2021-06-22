Evlat nöbetindeki anne: Çocuğumu sizin için o yaşa getirmedim
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Evlat nöbetindeki anne: Çocuğumu sizin için o yaşa getirmedim

Evlat nöbetindeki anne: Çocuğumu sizin için o yaşa getirmedim
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 229 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 659'uncu günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 229 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 659'uncu günde de sürüyor. Bitlis'te, 2015 yılında üniversite öğrencisiyken, kaçırılan kızı Fadime için evlat nöbetine devam eden Hatice Levent, "Bu HDP denilen, PKK denilen lanet, bizim çocuklarımızdan ne istiyor? Kendi çocuklarını götürsünler. Bizim çocuklarımızı bırakın. Ben çocuğumu sizin için o yaşa getirmedim" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 659 gündür devam eden eyleme katılan aile sayısı, 229'a ulaştı. Eylem süresince Hacire Akar'ın yanı sıra evlat hasreti çeken 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

'FADİME'Mİ ALMADAN BURADAN GİTMİYORUM'Bitlis Eren Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken, 2015 yılında kaçırılan Fadime için Kütahya'dan gelen ve eylemini sürdüren Hatice Levent, kızına teslim olması çağrısında bulundu. Kızına kavuşmadan eyleminden vazgeçmeyeceğini aktaran Levent, "Fadime'mi almadan bu kapıdan gitmiyorum. Bizim çocuklarımızı mağaralara götürdüler. Ellerindeki kalemleri attırıp silah verdiler. Bizim çocuklarımızın suçu ne? Biz çocuklarımızın acısıyla kavrulup, yanıyoruz. Çocuklarımızın üstünden ellerinizi çekin. Biz yavrularımızı istiyoruz. Bu HDP denilen, PKK denilen lanet, bizim çocuklarımızdan ne istiyor? Kendi çocuklarını götürsünler. Bizim çocuklarımızı bırakın. Ben çocuğumu sizin için o yaşa getirmedim. Bizim çocuklarımızı mağaralardan çıkarın, çocuklarımızı yanımıza yollayın. Ben çocuğumun 'anne' deyişini, kokusunu özledim. Fadime'm eğer ki beni duyup, görüyorsan kaç, gel yavrum. Arkadaşlarının elini tutarak hepiniz gelin" diye konuştu. 

Evlat nöbetindeki anne: Çocuğumu sizin için o yaşa getirmedim
Evlat nöbetindeki anne: Çocuğumu sizin için o yaşa getirmedim
Evlat nöbetindeki anne: Çocuğumu sizin için o yaşa getirmedim
Evlat nöbetindeki anne: Çocuğumu sizin için o yaşa getirmedim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl

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