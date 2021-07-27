Evlat nöbetindeki annelerin çığlığı büyüyor
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Evlat nöbetindeki annelerin çığlığı büyüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 696'ıncı gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, aileler evlatlarına seslendi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 696'ıncı gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, aileler evlatlarına seslendi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 696'ıncı gününe girdi. Oğlu Mustafa'nın HDP aracılığıyla kandırıldığını kaydeden kanser hastası Ayşegül Biçer, evlatlarını almadan gitmeyeceklerini söyledi. Biçer, "Buradayız, mücadelemize devam etmekte kararlıyız, evlatlarımızı geri kazanıncaya kadar demiştik. Hiçbir şey bizi yıldırmadı, geri adım attırmadı. Rabbime şükürler olsun ki daha da güçlendik ayaktayız. Bir çığlıkla başlayıp çığ gibi büyüyen mücadelemiz devam edecek, tek bir evladımız dağda kalana kadar. PKK ve siyasi kanadı HDP ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımıza kaçın teslim olun diyorum, çünkü devletimiz çok güçlü ve başarılı Allah'ın izniyle sizi bize kavuşturacaktır" dedi.

(Murat Başal - Sedat Irmak/İHA)

Evlat nöbetindeki annelerin çığlığı büyüyor
Evlat nöbetindeki annelerin çığlığı büyüyor
Evlat nöbetindeki annelerin çığlığı büyüyor
Evlat nöbetindeki annelerin çığlığı büyüyor
Evlat nöbetindeki annelerin çığlığı büyüyor
Evlat nöbetindeki annelerin çığlığı büyüyor
Evlat nöbetindeki annelerin çığlığı büyüyor
Evlat nöbetindeki annelerin çığlığı büyüyor
Evlat nöbetindeki annelerin çığlığı büyüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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