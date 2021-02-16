AİLE SAYISI, EMİRCAN İÇİN GELEN ANNE İLE 204 OLDU

AİLE SAYISI, EMİRCAN İÇİN GELEN ANNE İLE 204 OLDU

?Evlat nöbetindeki anne: Aklınız başına gelsin, teslim olun (2)

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 533'üncü günde, 2012 yılında Hakkari'de 14 yaşındayken, kaçırılan oğlu Emircan için gelen Nihal Çiftçi ile 204 oldu. Çiftçi, evladının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, "Okula gidiyordu. Akşam eve gelmedi. 2012 yılında 14 yaşında kayboldu. HDP'nin götürdüğünü düşünüyoruz. Onlardan başka kimse olamaz. Yoksa 14 yaşındaki çocuk, nereden bilecek dağ nerede, PKK nerede; gidip katılsın. Kendisinden hiçbir haber alamadım. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu; hiçbir bilgim yok. Burada anneleri gördüm. Gelen evlatları gördüm. Bana umut oldu. Ben de gelip sesimi duyurmak istedim. Çocuğum gelsin artık. Ben dayanamıyorum. Ben o gelmeden kesinlikle bu çadırdan ayrılmayacağım. Ölüyse bir haber versinler, yaşıyorsa da gelmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı