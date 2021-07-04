Son dakika! Evlat nöbetindeki anne Akkuş HDP ve PKK'ya ateş püskürdü
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Son dakika! Evlat nöbetindeki anne Akkuş HDP ve PKK'ya ateş püskürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre - Evlat nöbetindeki anne Akkuş HDP ve PKK'ya ateş püskürdü Acılı anne Fatma Akkuş: "HDP götürmez ise PKK gelip buradan götüremez" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbet...

- Evlat nöbetindeki anne Akkuş HDP ve PKK'ya ateş püskürdü

Acılı anne Fatma Akkuş:

"HDP götürmez ise PKK gelip buradan götüremez"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbet devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla çadır içerisinde bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yaptığını, kızına kavuşana kadar da eylemi sürdüreceğini söyledi. Akkuş, "2 yıla yakındır biz burada oturuyoruz, yani bu çocuklarımızı HDP götürmüş tespitlidir. Çocuklara ulaştık, HDP tarafından PKK'ya teslim edilmiş. HDP götürmez ise PKK gelip buradan çocuklarımızı götüremez. Yeter bizim çocuklarımızı versinler, ellerini üzerlerinden çeksinler. Bizden ne istiyorlar, Kürdüz diyorlar hani nerede kaldı, biz Kürt'üz mağduruz. Yeter ağlamasın anne ve babalar çocuklarımızı bize geri versinler. Kızım seni kimler kullanıyor, senin senden haberin yok. Ne olur Allah rızası için sesini duyur, dönün o yol yol değil yeter artık dönün evinize" dedi.

Son dakika! Evlat nöbetindeki anne Akkuş HDP ve PKK'ya ateş püskürdü
Son dakika! Evlat nöbetindeki anne Akkuş HDP ve PKK'ya ateş püskürdü
Son dakika! Evlat nöbetindeki anne Akkuş HDP ve PKK'ya ateş püskürdü
Son dakika! Evlat nöbetindeki anne Akkuş HDP ve PKK'ya ateş püskürdü
Son dakika! Evlat nöbetindeki anne Akkuş HDP ve PKK'ya ateş püskürdü
Son dakika! Evlat nöbetindeki anne Akkuş HDP ve PKK'ya ateş püskürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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