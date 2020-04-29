Evlat nöbetindeki ailenin bebeğine, Cumhurbaşkanı Erdoğan isim verdi
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Evlat nöbetindeki ailenin bebeğine, Cumhurbaşkanı Erdoğan isim verdi

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Özkan (19) için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın'ın eşi, erkek bebek dünyaya getirdi.

Evlat nöbetindeki ailenin bebeğine, Cumhurbaşkanı Erdoğan isim verdi
29.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:30

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Özkan (19) için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın'ın eşi, erkek bebek dünyaya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'ın oğluna 'Hamza' ismini verdi.

HDP il binası önünde, 4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın'ın 4 gün önce erkek bebeği dünyaya geldi. Mutlu haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile paylaşan Aydın, bebeğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isim vermesini istedi. Soylu, Aydın'ın bu isteğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Bakan Soylu, dün iftar vaktinde Süleyman Aydın'ı telefonla arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni doğan oğluna 'Hamza' ismini koyduğunu, ikinci ismin de kendilerinin koyabileceğini söylediğini iletti. Çok mutlu olduğunu ifade eden Süleyman Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bebeğine isim koyduğu için teşekkür ederek ikinci bir isim düşünmediğini belirtti.

'HDP BİR OĞLUMU BENDEN ÇALDI, ALLAH YENİ BİR EVLAT NASİP ETTİ'Bu sevincini evlat nöbetindeki diğer ailelerle paylaşan Aydın, HDP'nin bir oğlunu kendisinden alıp zorla dağa götürdüğünü belirterek, Allah'ın kendilerine yeni bir evlat daha nasip ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Aydın, şöyle konuştu: "Bir erkek oğlum oldu. HDP bir oğlumu ben çaldı, zorla dağa gönderdi. Allah bana bir evlat daha verdi. Eylemimizin ilk gününden beri bizi hiç yalnız bırakmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradım. İçişleri Bakanımızdan rica ettim, oğluma bir isim versin diye. İçişleri Bakanımız da durumu Cumhurbaşkanımıza iletti. Cumhurbaşkanımız da oğluma Hamza ismini koydu. Buradan Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza çok çok teşekkür ederim, oğluma isim verdikleri için. Allah onları başımızdan eksik etmesin inşallah."BEYOĞLU, BEBEK İÇİN HEDİYE PAKETİ YOLADI

Aydın'ın yeni doğan bebeği için, Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu da içerisinde bebek ve hijyen seti olan bir hediye paketi gönderdi. Hediyeyi zabıta ekiplerinden teslim alan Aydın, Başkan Beyoğlu'nun kendilerine eylemlerinin ilk gününden beri destek olduğunu belirterek teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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