DİYARBAKIR (İHA) - - Evlat nöbetindeki ailelerin direnişinde 858'inci günde aile sayısı 250 oldu

HDP ve Pkk'ya başkaldıran aile sayısı 250 oldu

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 848'inci gününe girerken 250. aile Hakkari'den evlat nöbetine katıldı. Aileler, teröre lanet yürüyüşü düzenledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile nöbeti 848'inci gününde de devam ediyor. Ailelerin sayısı çığ gibi büyürken Hakkari'den gelen aile ile birlikte sayı 250'ye yükseldi. Aileler, 250'inci aile birlikte terör yürüyüşü düzenledi.

Hakkari'de 2015 yılında henüz 23 yaşındayken terör yandaşları tarafından PKK'ya katılımı sağlandığı öne sürülen Nurettin Timur'un ağabeyi Adil Timur, gece saatlerinde Diyarbakır'a gelerek aileler tarafından otogarda karşılandı. Covid 19 kontrolleri yapılan Timur, daha sonra HDP İl Başkanlığı önüne gelerek diğer ailelere dahil oldu. Timur, kardeşinin 2015'de PKK'ya katıldığını söyledi. O günden beri kardeşinden haber alamadığını ileri süren Timur, "Kardeşim gelene kadar bende burada kalacağım. Onu almadan buradan gitmeyeceğim. Bizi görüyorsa, duyuyorsa gelip güvenlik güçlerine teslim olsun. Sıcak yuvana kavuşsun. Annem vefat ettikten sonra yaklaşık bir yıl sonra kayboldu. Ondan sonra haber alamadık" dedi.

Timur, basın açıklamasının ardından diğer ailelerle birlikte 'teröre lanet' yürüyüşüne katıldı. Aileler, " Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Otura otura kazanacağız" sloganları atarak yürüyüş gerçekleştirdi Ailelerin yürüyüşüne ziyarete gelen AK Parti Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'da eşlik etti.