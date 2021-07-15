Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 682'inci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürüyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 682'inci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürüyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 682'inci gününe girdi. Van'dan 6 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç, oğluna çağrıda bulunarak geri gelmesini istediğini söyledi. Övünç, "2 yıldır çocukları çalan partinin önündeyiz. HDP olmaz ise Kandil olmaz, ön tarafları Kandil arka tarafları meclistir. Çocuklarımızı istiyoruz onlardan ne mal nede mülk istiyoruz. 6 yıldır evladıma, kokusuna, gülüşüne hasretim. Benim oğlum küçüktü, kandırıp PKK'ya götürdüler, HDP olmaz ise PKK olmaz. Baran oğlum eğer sesimi duyuyorsan, gel adalete teslim ol. Seni ceza var diye kandırıyorlar, ceza yoktur. Gel bu bayramda bizi sevindir, baban hasta ağabeyinin düğününü yapmamışım. Babanı ve 2 kardeşini memlekette bırakıp senin peşinde gelmişim. Zannetme ben seni aramadım, seni çok aradım bana göstermediler. Gel artık bu ateş son bulsun ciğerim yanıyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı