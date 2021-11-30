DİYARBAKIR (İHA) - - Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 821. gündür devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 821. gününde de devam ederken, 7 yıldır kızının bulmak için çaba harcayan anne Hatice Levent, "Terörist, PKK denilen lanet yavrumu aldı. Ben yavrumu istiyorum. Kızım dön geri, o mağaralar size göre değil" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 821. gününde de sürüyor. Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan ve kızı Bitlis'te üniversite okurken terör örgütü tarafından dağa kaçırılan anne Hatice Levent, umutlu bekleyişini sürdürürken, evladına 'teslim ol' çağrısı yaptı.

"Kızım dön geri, seni çok özledim"

Anne Levent, kızını çok özlediğini ve evine dönmesi çağrısında bulundu. Levent, "Kızım Fadime'm için buradayım. Fadime'mi almadan da gitmiyor. 7 yıldır Fadime'min peşindeyim. Kızımı kaybettim, Fadime'mi aldılar elimden. Bir canım kaldı. Onu da alsınlar. Terörist, PKK denilen lanet yavrumu aldı. Ben yavrumu istiyorum. Kızım dön geri, o mağaralar size göre değil. Senin elin kalem tutuyordu Fadime'm. Sen nasıl kandın da gittin? Geri dön yavrum. Ben seni çok özledim. Vicdansızlar kendi evlatlarını götürsünler. Sizin orada yeriniz yok. Sizin yeriniz bizim dizimizin dibi. Gelin dönün geri. Ben çok özledim seni "diye konuştu.