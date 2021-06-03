Son dakika! EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE, TÜRKİYE ŞEHİT AİLELERİ DERNEĞİ'NDEN DESTEK ZİYARETİ

Son dakika haber: DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 640'ıncı gününde sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 640'ıncı gününde sürüyor. Evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulunan Türkiye Şehit Aileleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop, Evlatlarımızı haksızca, hunharca alıp götürüp, kimilerini katledip, kimilerini de öldü diye bize numara çekenleri tarih yazar ve onları affetmeyecek, HDP il binası önünde hakkımızı aramaya devam ediyoruz dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

640 gündür devam eden eylemlere katılan aile sayısı 226'ya ulaştı. Eylem süresince Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra evlat hasreti çeken 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK ZİYARETİ SÜRÜYOR

Türkiye Şehit Aileleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop ve İstanbul'dan gelen bazı vatandaşlar, ailelere destek ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştı. Ziyarette konuşan Selvitop, evlat nöbetindeki ailelerin mücadelelerinde yanlarında olacaklarını ifade ederek, şunları söyledi

Diyarbakır annelerimizin bugün 640'ıncı gününde onların bu demokratik mücadelelerine ortak olmak için buraya geldik. Bugün bu demokratik mücadelemiz içerisinde 226 ailemizle sohbet ettik. Davamız belli, mücadelemiz belli. Mücadelemiz, Türkiye Cumhuriyeti devleti sancağı, bayrağı altında bir ve beraber olmak. Evlatlarımızı haksızca, hunharca alıp götürüp, kimilerini katledip, kimilerini de öldü diye bize numara çekenleri, tarih yazacak ve onları affetmeyecek. HDP il binası önünde hakkımızı aramaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde her eve aşıyla, sosyal haklarıyla, özgürlükleriyle elini uzatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, aslan parçası İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya Allah uzun ömürler versin. Ölüsüyle dirisiyle evlatlarımızı istiyoruz. Sizin tuzaklarınız kirli, siz teröristsiniz, sizi tanıyoruz, dünyanın her tarafında tanıyoruz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı