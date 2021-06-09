Evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
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Evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbetine AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbetine AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 646'ıncı gününde de sürerken, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Abdurrahman Kurt, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ailelere destek ziyaretinde bulunarak karanfil verdi. Ailelerle tek tek görüşen heyet hikayelerini dinledi. - DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
Evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
Evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
Evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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