Evlat nöbetindeki ailelerden PKK ve HDP'ye tepki Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, il binasında olan HDP'li vekillere tepki göstererek çocuklarını istedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, il binasında olan HDP'li vekillere tepki göstererek çocuklarını istedi. Partililer gülerek tepki vermesine, aileler, "Kahrolsun PKK, lanet olsun HDP" sloganı attı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 340'ncı gününde de devam ediyor. HDP'li vekiller, çadırda eylemlerini sürdüren ailelerin önünden geçerek il binasına girdi. Aileler burada çocuklarını isteme çağrısında bulundu. Çocuklarını isteyen ailelere iddiaya göre içeriden gülerek tepkiler geldi. HDP'lilerin gülmesi üzerine evlat nöbetindeki aileler, "Kahrolsun PKK, lanet olsun HDP" sloganı attı.

Polis ekipleri aileleri güçlükle sakinleştirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA