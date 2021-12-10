Evlat nöbetindeki ailelerden İnsan Hakları Günü'nde HDP'ye tepki

DİYARBAKIR (İHA) - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 831 gündür evlat nöbetinde olan aileler, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde HDP'ye tepki gösterip evlatlarını istedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne ilişkin basın açıklamasında bulundu. Aileler adına konuşan Celil Begdaş, herkesin İnsan Hakları Hakları Günü'nü kutladıklarını belirterek, HDP'ye tepki gösterdi. Begdaş, "Bu anne ve babaların insan hakları olmuş olsaydı 3 senedir bu kapıdayız. Bu 9 yaşındaki çocuğu dağa götürmek insan hakkı mıdır? Bunun insan hakları nerede? Bizim evlatlarımızın 8 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşındaki çocuklarımızın insan hakları nerede? Kızlarımızın insan hakları nerede? Yok. Ne yazık ki herkese var, Diyarbakır anne ve babalarına yok. Olmuş olsaydı bugün HDP insan hakları için açıklama yapmazdı. Bugün sokaklara çıkıp insan haklarından bahsediyor. Ey HDP, sende vicdan varsa, merhamet varsa bugün burada açıklama yapardın. Bu yüreği yanan anne ve babalara açıklama yapardın. Bu anne ve babaların suçu nedir? Tutturmuşlar insan haklarından bahsediyorlar. Biz, insan haklarına inanmıyoruz. Ben kesinlikle inanmıyorum. İnsan hakları olmuş olsaydı benim evladımın, bütün çocukların insan hakları olmuş olacaktı. Çocuklarımız dağlarda Amerika'nın askeri, perişan, biz burada perişan. HDP, insan haklarından bahsediyor. Ben, bütün dünyaya sesleniyorum. Allah, peygamber için, Allah rızası için gelin bu evlatlarımızı getirin. Yeter artık diyoruz. Bu anne, babalar nereye kadar ağlayacak. Hiç mi vicdana gelmiyorsunuz? Allah korkusu hiç mi sizde yok? İnsan haklarına saygımız var ama bizim çocuklarımız nerede?" dedi.

(Rıdvan Kılıç - Murat Başal-İHA)