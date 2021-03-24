Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye tepki: "Bizim çocuklarımızı HDP götürdü, PKK gelip buradan çocuklarımızı götüremez"
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Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye tepki: "Bizim çocuklarımızı HDP götürdü, PKK gelip buradan çocuklarımızı götüremez"

24.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:07

Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye tepki: "Bizim çocuklarımızı HDP götürdü, PKK gelip buradan çocuklarımızı götüremez" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 569'uncu gününe girdi.

Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye tepki: "Bizim çocuklarımızı HDP götürdü, PKK gelip buradan çocuklarımızı götüremez"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 569'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 569 gündür sürüyor. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay için 569 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Baba Şevket Bingöl, "Maalesef HDP'lilerden bize bir açıklama gelmedi, bizim çocuklarımızı HDP götürdü, biz doğru adresteyiz. Bizim çocuklarımızı HDP götürdü, PKK gelip buradan çocuklarımızı götüremez. Terör örgütü PKK'ya destek vermeseydi, bu çocukları oraya göndermeseydi, kendi kafalarına göre 14 yaşında kalkıp gider mi? Biz bu çocuklarımızı almadan kalkmayacağız, bizim çocuklarımızı HDP dağda ölüme terk etti, bizi de kendi kapılarına ter etti. Oy zamanı gelip oy istiyorlar, bunu da düşünsünler burada oturanlar Kürt aileleri. Tuncay oğlum beni duyuyor ve görüyorsan kesinlikle onlara inanma, onlar ateşe tapan insanlardır. Ermeniler onlar. Türk askerini polisi görürsen onlara teslim ol" dedi.

Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye tepki: 'Bizim çocuklarımızı HDP götürdü, PKK gelip buradan çocuklarımızı götüremez'
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye tepki: 'Bizim çocuklarımızı HDP götürdü, PKK gelip buradan çocuklarımızı götüremez'
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye tepki: 'Bizim çocuklarımızı HDP götürdü, PKK gelip buradan çocuklarımızı götüremez'
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye tepki: 'Bizim çocuklarımızı HDP götürdü, PKK gelip buradan çocuklarımızı götüremez'
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye tepki: 'Bizim çocuklarımızı HDP götürdü, PKK gelip buradan çocuklarımızı götüremez'
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye tepki: 'Bizim çocuklarımızı HDP götürdü, PKK gelip buradan çocuklarımızı götüremez'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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