Evlat nöbetindeki ailelerden HDP ve PKK'ya sloganlı tepki
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Evlat nöbetindeki ailelerden HDP ve PKK'ya sloganlı tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 714'üncü gününe girerken, HDP il binası önünde toplanan aileler, 'Kahrolsun HDP, Kahrolsun PKK' sloganları atarak tepkilerini...

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 714'üncü gününe girerken, HDP il binası önünde toplanan aileler, 'Kahrolsun HDP, Kahrolsun PKK' sloganları atarak tepkilerini dile getirdiler.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 714. gününde de devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafları ile HDP il binası önünde bekleyişlerini sürdüren aileler, 'Kahrolsun HDP, Kahrolsun PKK' sloganları atarak tepkilerini dile getirdiler.

Diyarbakır'da 5 Mayıs 2019'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 3 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek 714 gündür oturma eylemini sürdüren baba Celil Begdaş, HDP il binası önünde toplanan aileler adına açıklamalarda bulundu.

"KEPENKLERİ SUÇLU OLDUKLARI İÇİN KAPATTILAR"

HDP'nin feryatlarına karşılık kapılarını ve kepenklerini kapatıp gittiğini ifade eden Begdaş, "Biz burada bulunan aileler olarak 714 gündür buradayız ve 3 Eylül'de 2 yılımız dolacak. Bütün herkesi buraya bizlere destek vermeye bekliyoruz. HDP kepenklerini kapatıp kaçtılar buradan çünkü suçlu olduklarını bildikleri için gittiler. Buranın ön kapısı meclis, arka kapısı ise Kandil'e açılıyor" dedi.

ZORLA DAĞA KAÇIRILAN ÇOCUKLARA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI

Zorla dağa kaçırılan çocuklara da çağrıda bulunan Begdaş, "Gelin orası sizin yeriniz değil. Bütün arkadaşlarınız geldi, siz de gelin. Burada anne ile babalarınız perişan haldeler. Gelin kalem tutun. Biz buradan asla gitmeyeceğiz çocuklarımızı alıncaya kadar buradayız" diye konuştu.

(Sedat Irmak/iha)

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Evlat nöbetindeki ailelerden HDP ve PKK'ya sloganlı tepki
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP ve PKK'ya sloganlı tepki
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP ve PKK'ya sloganlı tepki
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP ve PKK'ya sloganlı tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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