Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına "teslim ol" çağrısı
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Van, Güncel

Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

02.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:44
Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattıkları oturma eylemi, alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile sürüyor.

213'üncü gününe girilen oturma eyleminde aileler evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Van'dan gelerek 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran Övünç için eylem yapan anne Solmaz Övünç, evladına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

"Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum gel, teslim ol. Orası senin yerin değil. Ağabeyinin düğünü yapmadım, seni bekliyorum. Beni duyuyorsan gel. Sana kefen değil, damatlık giydireceğim." diyen Övünç, oğlunu çok özlediğini aktardı.

"Oğlum 13 arkadaşın kaçarak teslim oldu. Sen de teslim ol"

Diyarbakır'da 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet Tokay'a kavuşma ümidiyle eylem yapan Ömer Tokay ise çocuğunun piknik bahanesiyle kaçırıldığını belirtti.

Tokay, 6 yıl önce de evlatlarına kavuşmak isteyen ailelerin gerçekleştirdiği eyleme katıldığını anlatarak, koronavirüs salgını nedeniyle hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat ederek eylemlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Oğluna çağrıda bulunan Tokay, "Oğlum 13 arkadaşın kaçarak teslim oldu. Hepsi şu an evlerinde. Sen de güvenlik güçlerine teslim ol, evine gel." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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