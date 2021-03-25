Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı
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Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Haberler | Güncel

Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 570'inci gününe girdi.

Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 570'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 570'inci gününde de devam ediyor. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuyan kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Acılı anne Levent, 570 gündür kızının yolunu gözlediğini ve çocuklara teslim olmaları çağrısında bulundu. Levent, "Kızım, Fadime'm, eğer ki beni duyuyorsan görüyorsan kaç gel. Arkadaşlarının elinden tutarak gelin. Oralar size göre değil. Yavrum, ne olur bittim ben, şeker hastası oldum. Yavrum, seni çok özledim. Vicdansızların içinden çıkın, kaçın gelin. Devletimiz arkamızda. Ben arkandayım, ben senin için buralardayım. 2 seneye yakın biz bu çadırın altındayız, bize acıyın. Siz bittiniz, biz de bittik. Rabbim sizi kurtarsın. Sizin yeriniz orası değil. Sizin elleriniz kalem tutuyordu, vicdansızlar silah verdiler. O silahları kendileri alsın çocuklarının ellerine versinler" dedi.

Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı
Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı
Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı
Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı
Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

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