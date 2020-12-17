Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına çağrı: "Devletin şefkatli kollarına sığının"
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Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına çağrı: "Devletin şefkatli kollarına sığının"

17.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:30

Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına çağrı: "Devletin şefkatli kollarına sığının" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 472'nci gününe girdi.

Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına çağrı: "Devletin şefkatli kollarına sığının"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 472'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, 472'nci gününde de devam ediyor. 6 yıl önce İstanbul'da çalışırken, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Ömer için Kars'tan Diyarbakır'a gelen Salih Gökçe, devletin şefkatli kollarına sığınması için evladına çağrıda bulundu. Gökçe, "İstanbul Ümraniye'den çocuğumu Kobani'ye götürdüler, ben de 2 defa Kobani'ye gittim. HDP il binası önünde oturuyorum, çocuğumu almadan gitmem. Cellatlarla beni doğrasalar buradan gitmeyeceğim, HDP gençlik kolları teşkilatı benim oğlumu götürdüler. Oğlum bu kadar çocuk geldi, teslim oldu anne babalar sevindi. Ben seni ne şartlarla büyüttüm. Annesiz büyüttüm, yemedim, içmedim, yedirdim, içirttim. Oğlum gelmesen seni helal etmiyorum. Gel ceza yok, devletinin şefkatli kollarına sığın" dedi.

Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına çağrı: 'Devletin şefkatli kollarına sığının'
Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına çağrı: 'Devletin şefkatli kollarına sığının'
Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına çağrı: 'Devletin şefkatli kollarına sığının'
Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına çağrı: 'Devletin şefkatli kollarına sığının'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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