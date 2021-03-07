Son dakika haberi! Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'li Özel'e: Gelişinizi samimi bulmadık

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 212 ailenin oturma eylemi, 552'nci günde HDP İl Başkanlığı binası önünde sürüyor. Evlat nöbetindeki aileler, 3 Mart günü kendilerini ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yaptığı "Ayrılmamıza yakın iktidar yanlısı kameralar, mikrofonlar ajanslar koştu geldi. Dışarıdan bazı kişiler 'buraya nasıl gelirsiniz' dedi. Bizim itirazımız annelerin taleplerinin siyasileştirilmesine" açıklamasına tepki gösterdi. Aileler adına açıklama yapan Ayşegül Biçer, "Özgür Özel 'biz geldiğimizde aileler tepki göstermedi' diyor ve 'gösterenler de aile değil' diyor. Tepki gösterenler ailedir. Çünkü siz 1,5 yıldır anne ve babaların feryatlarını görmediniz. Buraya gelerek boy gösterisi yaptınız" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah- Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye- Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet- Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

CHP'Lİ ÖZELE TEPKİ

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 552 gündür oturma eylemini sürdüren anneler, 3 Mart günü kendilerini ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ziyaretinin ardından yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Özel'in 'Ayrılmamıza yakın iktidar yanlısı kameralar, mikrofonlar ajanslar koştu geldi. Dışarıdan bazı kişiler 'buraya nasıl gelirsiniz' dedi. Bizim itirazımız annelerin taleplerinin siyasileştirilmesine' sözlerine ilişkin evlat nöbetindeki aileler, düzenledikleri basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Aileler adına açıklamayı yapan 3 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf Biçer ile birlikte oturma eylemini sürdüren kanser hastası Ayşegül Biçer, CHP'nin samimiyetine, PKK ve HDP'yi kınadıkları anda inanacaklarını söyledi.

'GELİŞİNİZİ HİÇ SAMİMİ BULMADIK'

Aileler, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e ziyaretinde tepki gösterdiğini söyleyen Biçer, "Özgür Özel 'biz geldiğimizde aileler tepki göstermedi' diyor ve 'gösterenlerde aile değil' diyor. Tepki gösterenler ailedir. Çünkü siz 1,5 yıldır anne ve babaların feryatlarını görmediniz. Buraya gelerek boy gösterisi yaptınız. Size, sosyal medyada cevap verdik. Eğer sizin buraya gelişinizi samimi bulmamızı istiyorsanız, HDP ve PKK'yı kınamanızı istiyoruz dedik fakat bize bir cevap vermediniz. HDP'nin kandırarak PKK'ya verdiği çocuklar için demiyorsunuz. Gelişinizi hiç samimi bulmadık. Biz anne ve babalar olarak, CHP, HDP ve PKK birdir. Sonuna kadar da söylediklerimizin arkasındayız. Gelişinizi samimi bulmadık. CHP, HDP hepsi ittifak içindedir. Bizim üzerimizden kirli siyaset yapmasınlar" dedi.

'YAZIKLAR OLSUN'

Diyarbakır'da 2019 yılında 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren baba Celil Begdaş ise ziyaret sırasında CHP'li Özel'e tepki gösterdiğini ifade ederek, "Benim oğlum gittiğinden beridir ben HDP binasını önündeydim. Özgür Özel'e tepki gösterdim. O da dedi ki, 'Sen aile değilsin'. Beni herkes biliyor ben Yusuf Begdaş'ın babasıyım. Yazıklar olsun onlara" diye konuştu.

AİLELERE DESTEK ZİYARETİ SÜRÜYOR

Diyarbakır Memur- Sen Kadınlar komisyonu Başkanı Hatice Çelik ve beraberindeki heyet, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi sürdüren aileleri ziyaret ederek, destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR