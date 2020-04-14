Evlat nöbetindeki ailelerden Bakan Soylu'ya destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Evlat nöbetindeki ailelerden Bakan Soylu'ya destek - Haberler
Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Diyarbakır, Güncel

Evlat nöbetindeki ailelerden Bakan Soylu'ya destek

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 225 gündür oturma eyleminde olan aileler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesini mutlulukla karşıladı.

14.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:52
Evlat nöbetindeki ailelerden Bakan Soylu'ya destek

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 225 gündür oturma eyleminde olan aileler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesini mutlulukla karşıladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararı alması ve akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakan Soylu'nun istifasını kabul etmeyip görevine devam etmesi gerektiğini iletmesinin ardından karar, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan aileler tarafından sevinçle karşılandı.

225 gündür oğlu Yusuf için evlat nöbetinde olan Celil Begdaş, İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasının kabul edilmediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini söyledi. Begdaş, "Süleyman Soylu, teröre karşı güzel başarılar gösterdi. Çok şeyler yaptı, ama çoğu kesim rahatsız oldu. Kim rahatsız oldu, Amerika rahatsız oldu, CHP rahatsız oldu. Bakan Soylu, kararlarının arkasında gidiyor ve biz ailelere çok desteği oldu. 13 çocuğu getirdi. Bu emekler boşa gitmedi. Buradan onun emeklerine sonsuz teşekkür ederiz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Biz istiyoruz ki 20-30 sene bu adam devam etsin. HDP, CHP, İYİ Parti çok sevindi ama sevinçleri boğazlarında kaldı" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği İngiliz kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği İngiliz kadın, yaşadıklarını anlattı
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı
Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı
Hadise'nin tanınmış marka başvurusu reddedildi
Hadise'nin tanınmış marka başvurusu reddedildi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi...
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek
Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı
Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil
Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır...
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Saruhan Oluç Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ece Erken Acun Ilıcalı Demet Akalın Levent Dörter
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz İstifa
Şu an buradasınız: Evlat nöbetindeki ailelerden Bakan Soylu'ya destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 16:26:07. #1.14#
title