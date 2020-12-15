Son Dakika | Evlat nöbetindeki aileler soğuk havalara rağmen eylemlerini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Evlat nöbetindeki aileler soğuk havalara rağmen eylemlerini sürdürüyor

15.12.2020 14:38 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:50

Son dakika haberi: - Evlat nöbetindeki aileler soğuk havalara rağmen eylemlerini sürdürüyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 470'inci gününe girdi.

- Evlat nöbetindeki aileler soğuk havalara rağmen eylemlerini sürdürüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 470'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, 470'inci gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim, 5 yıldır oğlunun hasretini çektiğini söyledi. Sonuna kadar eylemlerine devam edeceklerini belirten anne Salim, "Kış demeden, soğuk demeden eylemimize devam ediyoruz. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlum Kuran kursundan çıkıyorlar HDP'liler oğlumu kaçırıyorlar, dağa gönderiyorlar. Bütün ailelere de sesleniyorum. Gelsinler evlatlarını istesinler. O zalimlerin elinde çıkartsınlar" dedi.

Son Dakika | Evlat nöbetindeki aileler soğuk havalara rağmen eylemlerini sürdürüyor
Son Dakika | Evlat nöbetindeki aileler soğuk havalara rağmen eylemlerini sürdürüyor
Son Dakika | Evlat nöbetindeki aileler soğuk havalara rağmen eylemlerini sürdürüyor
Son Dakika | Evlat nöbetindeki aileler soğuk havalara rağmen eylemlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

İlgili Haberler

Evlat nöbetindeki aileler dağa kaçırılan çocuklarını almakta kararlı
Evlat nöbetindeki aileler dağa kaçırılan çocuklarını almakta kararlı
Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'geri dönün' çağrısı
Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'geri dönün' çağrısı
Evlat nöbetindeki ailelere sokağa çıkma kısıtlaması da engel olamadı
Evlat nöbetindeki ailelere sokağa çıkma kısıtlaması da engel olamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Lütfi Elvan Donald Trump Fahrettin Altun
Magazin Öykü Çelik Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Nilgün Belgün
Spor Erol Bulut Okan Buruk Çağdaş Atan Ersun Yanal Kylian Mbappe
Tüm Haberler S 400 Çocuk Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Evlat nöbetindeki aileler soğuk havalara rağmen eylemlerini sürdürüyor | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:50:29. #1.15#
title