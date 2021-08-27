Evlat nöbetindeki aileler: PKK'ya 'Yeter', 'Edi Bese' diyoruz

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret edip, 3 Eylül'deki yapılacak yürüyüşe davet etti.

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret edip, 3 Eylül'deki yapılacak yürüyüşe davet etti. Aileler, PKK'ya, 'Yeter', 'Edi Bese' dediklerini belirtti.

Bağlar ilçesinde, HDP Diyarbakır il binası önünde PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için 724 gündür eylem yapan ailelerden bir grup, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti. Beyoğlu, ziyarete gelen aileleri kapıda karşıladı. Ellerindeki '3. yılda 3 Eylül'de Diyarbakır nöbette' pankartı taşıyan aileler, Beyoğlu'nu, eylemin 3'üncü yılında yapacakları büyük yürüyüşe davet etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, PKK terörüne başkaldıran annelerin direnişinin barışı getireceğini söyleyerek, "PKK, terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için 3 yıldır HDP Diyarbakır il Başkanlığı önünde eylem yapan aileler, bu direnişin 3'üncü yılında anlamlı bir eyleme daha imza atmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar 32 çocuk örgütten kaçarak ailelerine teslim olurken, aileler 3 Eylül Cuma günü Diyarbakır'da yürüyüş yaparak örgüte olan tepkilerini farklı bir boyuta taşıyacak. PKK bölge halkını ve çocukları uzun yıllar istismar etti. Okul sıralarında olması gereken, ailelerin yanında olması gereken ve en önemlisi ülkemizin geleceğinde rol oynaması gereken çocuklar, PKK tarafından istismar edilerek kaçırıldı. Sizler buna başkaldırdınız. Direnişiniz sayesinde örgütte büyük çözülme oldu. İnşallah diğer çocuklar da bu yanlış yoldan kurtulacak. Devletimiz ve liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her bakımdan sizlerin yanındadır. Bizler de sizlerin haklı mücadelesine destek olmaya devam edeceğiz. Türkiye, herhangi bir devlet değildir. Dünya mazlumlarının ana vatanı, umudu ve sığınacağı tek limandır. Direnişiniz hepimize güç veriyor. Barışı sizler getireceksiniz. Son çocuk ailesine kavuşana kadar desteğimiz devam edecektir" dedi.'PKK'YA YETER, 'EDİ BESE' DİYORUZ'Aileler adına konuşan Ayşegül Biçer de 3 Eylül günü yapacakları yürüyüşe Beyoğlu'nu davet etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Başkanımız ilk günden beri yanımızda. Her konuda destek oluyor. Bizleri ve Bağlar halkını sahipleniyor. Sokak sokak ve cadde cadde gezerek insanları dinliyor, sorunları çözüyor ve her tarafa hizmet yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 3 Eylül Cuma günü yapacağımız yürüyüşe davet ettik. PKK'ya 'Yeter', 'Edi Bese' diyoruz" diye konuştu.

Ailelerin ziyareti daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek