Evlat nöbetindeki aileler PKK'nın Kulp saldırısını kınadı
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Halkların Demokratik Partisi, Kulp, PKK, Güncel

Evlat nöbetindeki aileler PKK'nın Kulp saldırısını kınadı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, terör örgütü PKK mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 5 sivil vatandaş hayatını kaybetmesine HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan aileler sert tepki göstererek saldırıyı kınadı.

08.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:02
Evlat nöbetindeki aileler PKK'nın Kulp saldırısını kınadı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, terör örgütü PKK mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 5 sivil vatandaş hayatını kaybetmesine HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan aileler sert tepki göstererek saldırıyı kınadı.

HDP il binası önünde evlat nöbetindeki aileler, Kulp ilçesi Güleç köyünde PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bölgede odun toplayan 5 sivil vatandaşın hayatını kaybetmesine sert tepki göstererek saldırıyı kınadı. Evlat nöbetinde olan ailelerden Şevket Bingöl, öncelikle ölenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileğini söyledi. PKK'nın virüs gibi olduğunu kaydeden Bingöl, "Bu PKK, kahpedir, PKK her zaman sivillere saldırmıştır. Çünkü ihanet onların kanına işlenmiştir ve sivil halka saldırı yapıyorlar. Bunlar Türkiye'yi bölemezler, Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar bu kahpeleri yere gömeceğiz hiç şansları yoktur. Artık yeter bizim halkımıza saldırmayın, biz bunu diyoruz ve bunları kınıyoruz. Bunlar kahpedir, HDP de bunların sağ koludur. Kulp'ta iki defadır saldırı oluyor. İçimizdeki bu pisliği bir türlü bitiremedik. Eğer biz birlik olursak, içimizdeki bu kahpeleri bitirirsek bir daha Türkiye'de böyle bir şey olamaz. Ölenler şehittir, hiçbir zaman ölmezler. Allah'ın izniyle biz bunları el birliğiyle bitireceğiz. Bu halka zarar vermeyecekler. Kürt halkı üzerine siyaset yapıyorlar, bunlar kahpedir. Kürtlere zarar veriyorlar. Ölen Kürt'tür, hani Kürt davası yapıyorlar. Mecliste biz Kürt'üz, Kürt davası yapıyoruz diyorlar. Niye Kürtleri öldürüyorsun, bunlar da Kürt, ölenlerin hepsi Kürt halkı. Bunlara verilen aylıklar kesilsin. Bunlar bu kahpelikle, bu parayla bizim halkımızı öldürüyorlar, Kürtleri öldürüyorlar. Bunlar kahpece, kalleşçe, arkadan vuruyorlar. Bomba düşüyorlar, arabaları patlatıyorlar. Biz bunu istemiyoruz, içimizde bunlar bitsin" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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