Evlat nöbetindeki aileler Kurban Bayramına hüzünlü giriyor
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Evlat nöbetindeki aileler Kurban Bayramına hüzünlü giriyor

Evlat nöbetindeki aileler Kurban Bayramına hüzünlü giriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 686"ıncı gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, Kurban Bayramına bir gün kala aileler çocuklarına teslim olması için çağrıda bulundu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 686"ıncı gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, Kurban Bayramına bir gün kala aileler çocuklarına teslim olması için çağrıda bulundu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 686'ıncı gününe girdi. Kurban Bayramını bir gün kala aileler bayramda çocuklarının teslim olması için çağrıda bulunurken, ailelerden Güzide Demir, oğlu Aziz'in 16 yaşındayken HDP tarafından 4 yıl önce zorla dağa kaçırıldığını, 2 yıldır nöbette olduğunu ve bayram arefesinde oğluna kavuşarak çifte bayram yaşamak istediğini söyledi.

"OĞLUM GEL BAYRAMI BİRLİKTE YAŞAYALIM"

Bayramda çocuğu ile birlikte geçirmek istediğini belirten anne Demir, "Benim umudum çok, çünkü birçok ailenin çocuğu geldi. İnşallah benin Azizim de gelir bende ona kavuşurum. Aziz oğluma çağrıda bulunuyorum. Aziz oğlum sen neredeysen gel teslim ol. Oğlum gel bayramı birlikte yaşayalım. Ben senin için ölmüşüm Aziz gel. Arkadaşlarına da söyle hepiniz birlikte gelin teslim olun" dedi.

"20 BAYRAMDIR OĞLUMDAN HABER ALAMIYORUM"

Hakkari'den 10 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylemde yer alan Nihal Çiftçi, 20 bayramdır evladından haber alamadığını söyledi. Oğlunun HDP'liler tarafından okul kapısından zorla araca bindirilerek kaçırıldığını iddia eden anne Çiftçi, "10 yıldır ben oğlumdan haber alamıyorum. O günde bayrama 2 gün kalmıştı oğlumu dağa kaçırdılar. Tam 20 bayramdır ben oğlumdan haber alamıyorum. Bu bayram artık ona kavuşmak istiyorum. İnşallah bu bayram çıkıp gelir teslim olur. Oğlum yaşıyor ve sesimi duyuyor ise, 20 bayramdır bana zehir zemberek geçti. Ne olur bu bayram gel çifte bayram yaşayalım" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

Evlat nöbetindeki aileler Kurban Bayramına hüzünlü giriyor
Evlat nöbetindeki aileler Kurban Bayramına hüzünlü giriyor
Evlat nöbetindeki aileler Kurban Bayramına hüzünlü giriyor
Evlat nöbetindeki aileler Kurban Bayramına hüzünlü giriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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