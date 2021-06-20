Evlat nöbetindeki aileler kısıtlamaya rağmen direnişlerini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evlat nöbetindeki aileler kısıtlamaya rağmen direnişlerini sürdürüyor

Evlat nöbetindeki aileler kısıtlamaya rağmen direnişlerini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde devam etti.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde devam etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 657'nci gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Levent, "Yaklaşık 2 yıldır HDP binası önündeyiz, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Bizim çocuklarımızı versin, üzerinden ellerini çeksin. Anne ve babalar olarak çocuklarımızın arkasındayız, yerleri orası değil. Biz çocuklarımızı istiyoruz, ben çocuğumu görmeyeli 7 yıl oldu. Anne deyişini özledim, o mağaralara götürsünler diye büyütmedik. Çocuklarımızı ne çileyle büyüttük, okuyup elleri kalem tutacaktı, kalemleri aldılar silah verdiler, o silahları atıp arkadaşlarınızla bir olup gelin. Ne olur yavrum dönün gelin" dedi.

Evlat nöbetindeki aileler kısıtlamaya rağmen direnişlerini sürdürüyor
Evlat nöbetindeki aileler kısıtlamaya rağmen direnişlerini sürdürüyor
Evlat nöbetindeki aileler kısıtlamaya rağmen direnişlerini sürdürüyor
Evlat nöbetindeki aileler kısıtlamaya rağmen direnişlerini sürdürüyor
Evlat nöbetindeki aileler kısıtlamaya rağmen direnişlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır AK Parti İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun kardeşi uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı
Diyarbakır AK Parti İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun kardeşi uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı
Deniz'i öldüren HDP saldırganı, katliamdan 3 gün önce 'Komünistim' diyerek binaya girmiş
Deniz'i öldüren HDP saldırganı, katliamdan 3 gün önce "Komünistim" diyerek binaya girmiş
İzmir HDP il binasında evlat nöbeti tutan babadan dikkat çeken iddia: Bu kızı HDP kurban etti
İzmir HDP il binasında evlat nöbeti tutan babadan dikkat çeken iddia: Bu kızı HDP kurban etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Deniz Poyraz Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Emel Sayın Hülya Avşar Aleyna Tilki Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Gareth Bale Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evlat nöbetindeki aileler kısıtlamaya rağmen direnişlerini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 14:00:45. #1.15#

title