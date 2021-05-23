Evlat nöbetindeki aileler, kısıtlamaya rağmen direnmeye devam ediyor
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Evlat nöbetindeki aileler, kısıtlamaya rağmen direnmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | Güncel

Evlat nöbetindeki aileler, kısıtlamaya rağmen direnmeye devam ediyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamından Türkiye genelinde...

Evlat nöbetindeki aileler, kısıtlamaya rağmen direnmeye devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamından Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otelde sürüyor. Kısıtlamalardan dolayı HDP Diyarbakır il binası önüne gidemeyen ve kaldıkları otelde bekleyişlerini sürdüren ailelerden Lokman Çiftçi, Hakkari'de 9 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylemini sürdüreceğini söyledi. Baba Çiftçi, "629 gündür HDP önünde eylemimizi gerçekleştiriyoruz. Eylemimiz devam edecek, çocuklarımız almadan eylemimize sona vermeyeceğiz. Ben buradaki tüm çocuklara sesleniyorum, oğlum dahil olmak üzere gelin. Yuvalarınıza dönün yeter anne babalarınıza çektirdiğiniz acı. iz kararlıyız devam edeceğiz, devletimizde ceza, işkence, hapis yok gelin ailenize teslim olun" dedi.

Evlat nöbetindeki aileler, kısıtlamaya rağmen direnmeye devam ediyor
Evlat nöbetindeki aileler, kısıtlamaya rağmen direnmeye devam ediyor
Evlat nöbetindeki aileler, kısıtlamaya rağmen direnmeye devam ediyor
Evlat nöbetindeki aileler, kısıtlamaya rağmen direnmeye devam ediyor
Evlat nöbetindeki aileler, kısıtlamaya rağmen direnmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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