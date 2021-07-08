Evlat nöbetindeki aileler için bisikletle bin 700 kilometre pedal çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evlat nöbetindeki aileler için bisikletle bin 700 kilometre pedal çevirdi

Evlat nöbetindeki aileler için bisikletle bin 700 kilometre pedal çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden yola çıkan, bin 700 kilometre pedal çevirip Diyarbakır'a ulaşan bisiklet sporcusu Mustafa Taşyıldız, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve 675 gündür evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden yola çıkan, bin 700 kilometre pedal çevirip Diyarbakır'a ulaşan bisiklet sporcusu Mustafa Taşyıldız, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve 675 gündür evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP il binası önündeki evlat nöbeti sürerken, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden yola çıkan, bin 700 kilometre pedal çevirip Diyarbakır'a ulaşan bisiklet sporcusu Mustafa Taşyıldız, aileler ile görüştü.

"BURADAKİ TÜM AİLELERE DUA EDİYORUM"

HDP il binası önünde toplanan ailelerle birlikte açıklamalarda bulunan Taşyıldız, "Buraya geldim, sevgili annelerimizi gördüm. 675 gündür evlat nöbeti tutuyor aileler. Terörden yıllarca çok çekmiş bir ülkenin evladı olarak buraya gelmekten çok mutlu ve gururluyum. Doğu bölgesine araçlarla gelmeye korkardım. Nemrut Dağı'na gece 03.00'te çıktım. Hiç korkmadım, yol boyu kime yardım talebinde bulunduysam, su istedim, ayran verdiler. Yatacak yer istediysem, yatak verdiler. Bu bölgenin insanının çok kıymetli olduğunu biliyordum. Buraya geldim tekrardan gördüm. Buradaki tüm ailelere dua ediyorum, bir an önce evlatlarına kavuşsun. Bu anne hasreti bir an önce biter. Bütün insanların ziyaret etmesini istiyorum" dedi.

"BİZİ ZİYARET ETMEK İÇİ BİSİKLETLE, BİN 700 KİLOMETRE YOL GELDİ"

6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemine devam eden Süleyman Aydın ise, Taşyıldız'a teşekkürlerini ileterek, "Anne ve babaların feryadını dinlemek için bisikletle buraya geldi. Bin 700 kilometre yol geldi. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu ziyaretiniz bizi sevindirdi. İnşallah başka insanlara da örnek olur. Evlat nöbeti tutan aileler olarak 3 Eylül'de herkesi buraya davet ediyoruz. Tüm Türkiye burada nöbette olsun. Gelsinler ziyarete HDP'nin iç yüzünü ortaya çıkaralım" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından Taşyıldız, ailelerle bir süre görüştükten sonra alandan ayrıldı.

(Sedat Irmak/İHA)

Evlat nöbetindeki aileler için bisikletle bin 700 kilometre pedal çevirdi
Evlat nöbetindeki aileler için bisikletle bin 700 kilometre pedal çevirdi
Evlat nöbetindeki aileler için bisikletle bin 700 kilometre pedal çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ağzında maske olmadan hapşırdığı için seyyar satıcı tarafından bıçaklandı
Ağzında maske olmadan hapşırdığı için seyyar satıcı tarafından bıçaklandı
Kaza sonrası büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
Kaza sonrası büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
Son dakika haberleri! Tekirdağ'a yeni emniyet müdürü
Son dakika haberleri! Tekirdağ'a yeni emniyet müdürü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Sertab Erener Melisa Döngel
Spor Balotelli Salih Uçan Sergen Yalçın Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evlat nöbetindeki aileler için bisikletle bin 700 kilometre pedal çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 18:21:46. #1.15#

title